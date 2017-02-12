В Британии воры похитили редкие старые книги, включая труд Коперника

Группа преступников похитила в Британии редкие книги XV—XVI вв.еков на рекордную сумму в два миллиона фунтов стерлингов, в том числе издание Николая Коперника. Об этом в воскресенье 12 февраля пишет газета Daily Mail.

«Трое грабителей забрались на крышу здания, просверлили отверстия в окнах из усиленного стеклопластика и спустились через них, подобно „коммандос“, на 12-метровых веревках, в оборудованное датчиками движения хранилище. Они скрылись с более чем 160 книгами, многие из которых датируются 15-м и 16-м веками», — сообщает издание.

Книги хранились на специальном складе недалеко от аэропорта Хитроу, груз готовился к отправке в США. Источник газеты сообщает, что книги должны были провести на складе «всего несколько часов». Среди похищенных была книга Николая Коперника 1543 года «О вращении небесных сфер» — основной труд астронома. Это издание оценивается экспертами примерно в 215 тысяч фунтов стерлингов. Также среди похищенных числятся книги Ньютона, Галилея, Леонардо да Винчи, а также издание 1569 года «Божественной комедии» Данте.

«Я никогда не слышал о случаях похищения таких книг. Это экстраординарный случай. Ничего подобного не происходило ранее в нашей области», — приводит газета слова представителя Ассоциации продавцов антикварных книг Брайана Лэйка.

Эксперты пытаются понять, кто мог совершить кражу, но сходятся во мнении, что книги были украдены по заказу.

«Их невозможно будет продать ни одному из добросовестных дилеров или аукционных домов… Кража точно совершена для кого-то, кто специализируется на таких книгах. За всем этим стоит коллекционер», — сообщил газете источник, знакомый с обстоятельствами дела.

По его словам, книги принадлежали трем разным дилерам, и все украденные издания «могут составить фантастическую коллекцию».

Один из владельцев похищенных книг, потерявший при ограблении 680 тысяч фунтов стерлингов, также уверен, что кража была совершена по заказу специалистами по похищению предметов антиквариата.

«Это была специализированная преступная группа. Они взяли только книги и ничего больше», — цитирует Daily Mail дилера из итальянской Падуи, владельца украденной книги Коперника.