В Британии найден второй экземпляр Декларации независимости США

Два американских исследователя заявили о сенсационной находке. На юге Великобритании ими была найдена вторая копия Декларации независимости США, выполненнаю на пергаменте. Об этом в субботу 22 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Первая копия документа хранится в Национальных архивах в Вашингтоне.

Эмили Снефф и Даниэль Аллен из Гарвардского университета сообщили, что обнаружили копию декларации в государственном архиве в городе Чичестер. Ученые предполагают, что она создана в Нью-Йорке или Филадельфии в 1780-х годах и изначально принадлежала Чарльзу Ленноксу, третьему герцогу Ричмонду.

В отличие от пергамента, хранящегося в США, в найденной копии подписи не разделены по штатам.

Документ, провозгласивший независимость США от Великобритании, был подписан представителями 13 штатов 4 июля 1776 года. Оригинал Декларации независимости считается государственным достоянием Соединенных Штатов и хранится в Национальных архивах в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время декларацию выставляют на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускают в защищенное подвальное помещение.