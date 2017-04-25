В Бразилии убиты трое подозреваемых в крупнейшем ограблении в Парагвае

В городе Сьюдад-дель-Эсте в Парагвае примерно 50 преступников напали на служебное помещение инкассаторской компании и забрали мешки с деньгами, разрушив с помощью взрывчатки часть здания. Местные СМИ сообщили о том, что грабители забрали примерно $ 40 млн, но позже представители фирмы заявили, что «сумма была гораздо меньше».

Отмечается, что после нападения группа злоумышленников скрылась в штате Парана в Бразилии. Местная полиция начала преследование грабителей, во время которое трое предполагаемых преступников были убиты. Сейчас правоохранительные органы ищут остальных участников банды.

Отмечается, что они подъехали к офису инкассаторов на нескольких машинах. Злоумышленники были вооружены пистолетами и другим оружием. Они убили одного охранника, забрали мешки с деньгами, взорвали часть здания и подожгли несколько машин, чтобы преградить путь правоохранительным органам.

Эксперты уже называют это ограбление — крупнейшим в истории Парагвая.