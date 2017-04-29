Проишествия 

В Бразилии протестующие забросали камнями дом президента страны

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Фото Euronews

Волна протестных выступлений прокатилась в Бразилии на фоне реформ, проводимых президентом Мишелем Темером. Дом главы государства в Сан-Паулу возмущенные бразильцы закидали камнями и петардами. Однако сам Темер в это время находился в столице, городе Бразилиа.

Кроме Сан-Паулу, забастовки проходят в Рио-де-Жанейро и других крупных городах. В Рио полиция в стычке с протестующими использовала слезоточивый газ и резиновые пули, разгоняя собравшихся возле здания Законодательной ассамблеи. Протестующие стоят баррикады и жгут покрышки, которые полицейские пытаются погасить из водометов.

Антикризисные неолиберальные реформы Темера, вызвавшие гнев в обществе, включают в себя изменение пенсионной системы и трудового законодательства. Профсоюзы выступили против намерения властей увеличить продолжительность рабочего дня и других непопулярных решений. Всего в акциях протеста принимают участие около 40 млн человек.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/29/v-brazilii-protestuyushchie-zabrosali-kamnyami-dom-prezidenta-strany

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