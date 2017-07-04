В Бостоне отказались считать терактом наезд машины на людей

ДТП, которое произошло в районе аэропорта Бостона в США, нельзя назвать терактом. Об этом, как передает CNN, заявили в местной полиции, отметив, что пострадали 10 человек.

По предварительным данным правоохранительных органов, водитель машины не справился с управлением и перепутал педали. «Он надавил на педаль газа, вместо того, чтобы нажать на педаль тормоза, и влетел в толпу. Это ДТП», — говорят в полиции, отметив, что 56-летний водитель дает объяснения по поводу случившегося.

Все пострадавшие (по данным некоторых СМИ их 9, а не 10) отправлены в больницы.

ДТП произошло в районе таксопарка Международного аэропорта.