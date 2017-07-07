В Белом доме рассказали подробности предстоящей встречи Путина и Трампа

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет в пятницу на «полях» саммита G20 в Гамбурге, займет около получаса.

Как следует из программы американского президента, обнародованной Белым домом, встреча, как и было запланировано, начнется в 16.45 мск в Hamburg Messe — выставочном центре Гамбурга. Указывается, что состоится «расширенная встреча», то есть не беседа «один на один».

Отъезд из Hamburg Messe в графике Трампа стоит на 17.20 мск. Ожидается, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис на Украине.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге «хороший обмен» взглядами на природу отношений между двумя странами.

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