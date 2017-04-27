В Белом доме рассказали, как намерены строить отношения с Россией

Власти США продолжат сотрудничать с Россией там, где их интересы совпадают, но будут противостоять ей в случае необходимости, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Мы намерены противостоять России там, где ее действия неприемлемы. Например, это касается ее поддержки режима (президента Сирии Башара) Асада», — сказал он журналистам.

Представитель Белого дома заявил в этой связи, что поддержка Россией и Ираном Асада способствует кровопролитию в Сирии.

В то же время, по его словам, Вашингтон «будет сотрудничать (с Москвой) там, где это возможно».

Одной из сфер для такого партнерства представитель Белого дома назвал борьбу с ИГИЛ*.

Чиновник также подчеркнул, что США «не намерены отказываться от поддержки своих союзников в Европе».

«Мы также не собираемся отказываться от поддержки усилий наших союзников по НАТО, которые противостоят действиям России по подрыву альянса», — сказал он.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация