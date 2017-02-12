В Бангладеш при столкновении двух автобусов погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли в ДТП с участием двух автобусов в Бангладеш, еще три человека пострадали. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в воскресенье 12 февраля примерно в 9.00 по местному времени (6.00 мск) в округе Нарсингди.

«Одиннадцать пассажиров, включая двух детей и четырех женщин, погибли на месте в результате лобового столкновения двух автобусов», — рассказала агентству глава полиции округа Амена Бегум. Трое пострадавших госпитализированы. Отмечается, что все они находятся в критическом состоянии.

Это уже второй за последние два дня крупный инцидент на дорогах Бангладеш. В ночь с пятницы на субботу в результате столкновения автобуса и грузовика на юго-западе страны не менее 13 человек погибли и десятки ранены.