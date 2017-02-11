В Багдаде полиция разогнала антиправительственную акцию, есть жертвы

По меньшей мере пять человек погибли и 320 получили ранения во время акции протеста сторонников оппозиционного политика-богослова Муктады ас-Садра в столице Ирака. 10 февраля один из лидеров шиитов страны вывел на улицы Багдада демонстрантов, которые пытались проникнуть в так называемую «зелёную зону» города, где находятся главные административные здания страны.

По данным местных властей, для разгона участников антиправительственной акции полиция применила слезоточивый газ. Погиб один сотрудник сил внутренней безопасности, передает телеканал Al Arabiya.

Часть требований митингующих была связана с необходимостью проведения правительством Ирака избирательной реформы перед запланированными на сентябрь выборами в провинциальные советы арабской республики.