Проишествия 

В Австралии задержали семерых подозреваемых в подготовке терактов

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Иллюстрация: haksozhaber.net

В Австралии правоохранительные органы задержали семерых подозреваемых в подготовке серии терактов, которые были «вдохновлены ДАИШ». Как сообщает АР, по данным следствия подозреваемые хотели совершить взрывы в Мельбурне на рождественские праздники.

В частности, предполагается, что их целями могли стать вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации и cобор Святого Павла. По данным СМИ, среди задержанных в основном граждане Австралии, но есть и приезжий из Египта.

По словам главного полицейского штата Виктория Грэхэма Эштона, информация о группе возможных террористов появилась у правоохранителей несколько недель назад. «Мы проводили тщательное расследование и сейчас есть основания полагать, что эти люди планировали множественные атаки», — сказал Эштон, отметив, что для терактов они планировали использовать самодельные взрывные устройства, а также огнестрельное орудие.

ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/23/v-avstralii-zaderzhali-semeryh-podozrevaemyh-v-podgotovke-teraktov

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