В Австралии впервые применен закон о лишении гражданства за терроризм

Власти Австралии впервые воспользовались законом о лишении гражданства за террористическую деятельность, распорядились применить закон и лишить гражданства Австралии Халида Шаруфа.

Австралийская газета «The Australian» сообщила, что террорист, являющийся сыном ливанских эмигрантов, присоединился к группировке ДАИШ несколько лет назад. Об этом стало известно в 2014 году, когда Шаруф опубликовал фотографию своего семилетнего сына, державшего в руках отрубленную голову казнённого.

Следует напомнить, что в 2015 году в Австралии был принят закон, на основании которого власти могут лишить гражданства страны того, кто имеет двойное гражданство, замешен в террористической деятельности или присоединился к террористической группировке.