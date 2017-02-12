Проишествия 

В Австралии впервые применен закон о лишении гражданства за терроризм

0 коментариев

Халид Шаруф. Фото: imhotour.ru

Власти Австралии впервые воспользовались законом о лишении гражданства за террористическую деятельность, распорядились применить закон и лишить гражданства Австралии Халида Шаруфа.

Австралийская газета «The Australian» сообщила, что террорист, являющийся сыном ливанских эмигрантов, присоединился к группировке ДАИШ несколько лет назад. Об этом стало известно в 2014 году, когда Шаруф опубликовал фотографию своего семилетнего сына, державшего в руках отрубленную голову казнённого.

Следует напомнить, что в 2015 году в Австралии был принят закон, на основании которого власти могут лишить гражданства страны того, кто имеет двойное гражданство, замешен в террористической деятельности или присоединился к террористической группировке.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/12/v-avstralii-vpervye-primenen-zakon-o-lishenii-grazhdanstva-za-terrorizm

Другие новости:

2inpmr_1482852723

ФСБ разыскивает 15 жителей Северной Осетии, воюющих в Сирии

0
zkql1t_1485343923

Украинских студентов в Польше избили за «украинский Львов»

0
pt4ycf_1458153386

Украинские власти закрыли еще один КПП на Донбассе

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *