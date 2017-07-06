В. АВАГЯН: БУДУЩЕЕ В РУКАХ РАЗУМА!



Есть такой, в высшей степени благородный, и в высшей же степени утопический принцип: «каждый труд должен быть оплачен». Это попытка гуманистической философии и вероисповедания вторгнутся в экономику. Из принципа следует: отдал человек работе час, и получил почасовую оплату, два часа – две почасовых, и т.п. Вслушайтесь: «отдал – получил». Получается, что труд – это хлеб, который всегда с тобой. Если хочется покушать – начни трудится, и вкусишь всех благ… А что может человеку помешать начать трудится? Да ничего! Было бы желание! Что же получается, все бедные – просто лентяи и лодыри?!

Конечно же, нет. В том-то всё и дело, что труд сам по себе не является источником материальных благ, не даёт прибыли, не вырабатывает продукта. Хотя труд всегда с голодающим (бери да трудись!) – но очень часто голодающему просто НЕГДЕ работать.

Это не значит, что у него руки отрезали. Это значит, что от него отрезали те природные и инфраструктурные ресурсы, в приложении к которым труд производит блага. Без подключения к ресурсной базе труд не производит ничего и не значит ничего.

Поэтому и является абсолютной утопией принцип «каждый труд должен быть оплачен». Звучит красиво, а примените-ка на практике!

Сядет человек толочь воду в ступе: час толчёт, и вы ему уже должны рубль, два толчёт – и вы задолжали ему уже два рубля. Работа очевидна: мускулы напряжены, пот градом льётся, любой прибор зафиксирует физическую работу (движение, перемещение). Но общество, которое станет каждому толкарю воды в ступе платить почасовую, обанкротится.

С этим, кстати, во многом связаны были проблемы советской экономики: всеобщую занятость плановая экономика обеспечила, а всеобщую ПОЛЕЗНОСТЬ этой оплачиваемой занятости – нет.

Отсюда возникли проблемы и диспропорции в экономике. Если оплачивать с гарантией каждый час каждого труда, то скажите: сколько стоит час толчеи воды в ступе?

Закон экономики таков: бесполезные усилия не оплачиваются. Даже если они были очень затратными по времени и по силам…

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Но вот какая получается проблема: труд есть факт, его можно объективно зафиксировать. Выход на работу учесть и т.п. А что такое польза?

Либералы в силу их примитивности, говорят: что пользуется платежеспособным спросом, то и полезно. Но они не ответят вам на вопрос – а откуда берётся этот платежеспособный спрос? Кто те люди, которым дано право судить труд, карать его или миловать рублём?

Приведу простейшие примеры (а ведь есть и более сложные):

-Школьник ненавидит школу.

Дай волю школьникам – они бы дружно не пошли на занятия, и если бы платили они – то они охотнее оплачивали бы прогулы, чем занятия (чем они и заняты, по сути, в коммерческих образовательных учреждениях).

В то же самое время:

-Наркоман обожает наркотики

Если взять учащегося-наркомана, то для него учитель враг, а толкач наркоты – друг.

Вывод: не всё востребованное полезно, не всё невостребованное ненужно.

Строение и уклад цивилизации, как сложной архитектуры культурной преемственности, вступает в жёсткий конфликт с повседневным потребительским спросом.

Проще говоря – люди склонны оплачивать вредное обществу. И при этом не склонны оплачивать то, что обществу нужнее и полезнее всего (в долгосрочной перспективе).

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Как ни крути, но правило почасовой оплаты ВСЯКОГО труда даёт переходник, мостик между человеком и продуктами потребления. Хочешь иметь продукты – трудись.

Принцип «полезности» (неизвестно кому – но ясно же, что не самому себе, а кому-то постороннему) не даёт никакого мостика, никакой смычки между человеком и продуктами.

Что нужно делать, чтобы иметь потребление? Трудиться? Труд объявят бесполезным и не оплатят. Везение оказаться в нужном месте в нужное время? А вдруг не повезёт?

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На заре инфернальных «реформ», в 1991 году такую философию «случайности счастья и жизни» нам активно внушали. Публицист М. Золотоносов сердито писал[1]:

«Мифологемы “Справедливость» и “Право на счастье» (счастье в обмен на временную бедность и праведность) вошли в самую основу советского менталитета. Две вехи – фильм “Кирпичики» (1925 г.) и “Москва слезам не верит».

Золотносов и его журнал «Знамя» сознательно или несознательно выражали взгляд «перестроечных» дегенератов на счастье, свойственный только ворам и проституткам[2]:

«Жизнь случайна и бессмысленна… счастье нельзя получить по векселю, счастье получают только в подарок (От кого?!-ЭиМ). Его незаслуженность и неожиданность – непременные свойства; его могло бы не быть, нас самих могло бы не быть».

Свою ущербно-извращённую идею «счастья-лотереи» Золотоносов почему-то приписывал Солженицыну (не знаю, обрадовался ли тот от такого истолкования своего творчества), и даже называл её «сверхидеей «Архипелага».

Так замыкался круг: взамен «протестантской трудовой этики» вырастала анти-мораль лотерейности жизни и успеха в жизни…

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Фокус прокатил, и катастрофа, которую мы должны были предотвратить – свершилась.

Теперь, когда катастрофа обнищания миллионов (а в масштабах планеты и миллиардов) людей стала фактом – надо думать, как из неё выходить?

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Государство и общество обязаны продумать систему оплачиваемой полезной занятости.

Чтобы человек мог выйти и сказать: «Я готов трудится, предоставьте мне оплачиваемый труд, а какой – дело плановых органов!»

Они обязаны быть достаточно компетентны, чтобы занятость оплачиваемых работников оказалась полезной, а не битьём баклуш, точением ляс и ношением воды в решете…

Это не очень удобно и очень хлопотно, особенно для власть имущих.

НО!

Только этой системе под силу остановить прирост НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. И катастрофу «великой депрессии».

Иначе огромные массы начнут перемещаться во всё более низкооплачиваемые слои, пока не окажутся совсем за бортом жизни.

Человечество потому и живёт так мучительно из поколения в поколение, потому и не может никак прийти ко всеобщему благополучию, что – увы! – удобства одних людей неразрывно связаны с неудобствами других людей.

Мысленно сконструировав свой собственный торг с сантехником, каменщиком, плотником, сапожником или портным, с любым обслуживающим персоналом, вы обнаружите, что вам напрямую, грубо выгодны их бедность и отсутствие у них заказов.

Чем беднее и невостребованнее обслуживающий персонал, тем дешевле и комфортнее обойдётся вам сервис. Допустим, вы бюджетник, сидите на твёрдом окладе 100 р. Конечно, вам выгоднее, чтобы сантехник работал на вас за 10 рублей, а не за 20, 30, 40. И чтобы он при этом был «вышколен» — то есть панически боялся потерять ваш заказ. Опуская его, вы поднимаетесь сами. Если у него много заказов, то он будет с вами грубоват, и возьмёт за свои услуги много (для вас) денег. А если он помирает с голоду – то он за сущие копейки вам хоть на голове спляшет!

В силу этого закона экономики определённым слоям населения оказывается очень выгодна «дешёвая раб-сила», которую даёт общее снижение уровня жизни в стране.

Любой работодатель стремиться найти себе работников подешевле – а потому работодатели соревнуются не в повышении, а в снижении зарплат.

-Что? – говорят они миллионом лужёных глоток – Оплачивать твой труд?! А кто тебе сказал, что твой труд полезен?! Может быть, снисходя к твоей бедности, если будешь ползать на коленях, мы тебе и заплатим половину (четверть, восьмушку) того, что ты запросил… Но учти: это не ты нам нужен, это мы тебе нужны позарез… Что касается тебя – то таких, как ты, под каждым забором по десять штук валяется, так что если тебе жизнь дорога – старайся нам ни в чём не перечить…

Итогом такого диалога НЕНУЖНЫХ людей с работодателями является многократно описанный классиками в самых мрачных красках МОЛОХ капиталистической трудовой занятости.

Не надо думать, что он остался в прошлом: МИЛЛИАРДЫ жителей земли подтвердят вам сегодня, что нужно только пустить экономику на самотёк – и она произведёт МОЛОХ XIX века с точностью до мелких деталей.

Потому что работодателю дьявольски выгоден шантаж, опирающийся на его право признавать труд полезным или бесполезным. Любое количество труда можно объявить бесполезным – следовательно, и не оплачивать.

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Как это выглядит на практике. Возьмём простой пример – землю. Количество пахотной земли (и вообще любой) – жёстко ограничено со времён открытия Америки. Новых континентов, извините, нет. А количество денег? Оно, в принципе, безгранично. Можно напечатать любое количество купюр и любое число нолей на купюрах…

Вывод: тот, кто печатает деньги, сам, или через приближённых лиц, скупит ВСЮ землю. А что тогда делать остальным? О трагедии безземельного крестьянства по соседству с крупными латифундиями мы уже читали у классиков литературы всех народов!

Возникнет ситуация, при которой владелец земли может нанимать безземельных лишенцев на ЛЮБЫХ условиях. То есть выдвигать им любые условия, какими-бы тяжёлыми или унизительными они ни были.

А как же быть? Ограничить размер участка, продаваемого в одни руки? Но это УЖЕ выход из рыночной экономики, уже фундаментально-антирыночный закон, который вызывает воспоминания об «уравниловке», проклятой либералами…

Это – аграрный вопрос. Но города и промышленность то же самое, только менее заметно. Что такое металлургия, например? Это руда, которая в Земле, и домна, которая стоит на Земле. Плюс перевозки, которые идут по Земле. То есть, как ни крути, металлургия – это Земля, пока с Марса металлов не завозят…

Если количество ресурсов ограничено, а количество денег – не ограничено, то тогда не ограничены и возможности шантажа со стороны тех, кто купит (для них стоимость не важна) ВСЕ ресурсы.

Марксисты много писали о капиталистах-угнетателях, но они не написали о… профсоюзах-угнетателях! А ведь бывает и такое, и ещё как бывает: сплотившиеся вокруг производства трудящиеся «прессуют» безработных и отгоняют их от труда (поименовав «штрейхбрейхерами»), порой грубым насилием:

» В 1905 году, в разгар железнодорожной забастовки, Елецкое земское собрание приняло резолюцию: «Сытые бастуют, обездоленное население черноземных губерний голодает… Пусть те, кто не хотят работать, уходят с железных дорог и очистят место нуждающимся в работе крестьянам»[3].

То есть – суть и основа моей теории: угнетает не капиталист сам по себе; угнетают ресурсовладельцы – лишенцев, монополизировав возможности распоряжение необходимыми для полезного труда ресурсами.

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Но что же получается? Одни слои населения (а так же страны, нации), которые я называю доминантами (в зоологическом смысле слова) – преследуя свою прямую и очевидную выгоду, УХУДШАЮТ жизнь рецессивным слоям (странам, нациям).

Это – стволовой рыночный процесс. Преимущества одних покупаются ущербом у других.

Формулирую в формулу: вы с обслуживающим вас персоналом делите сумму «Х». Чем меньше будет величина «n/x», которую вы отдали за услуги, тем лучше для вас, тем больше вам останется на развлечения и другие услуги. Отсюда секрет «популярности» у нанимателей бесправных гастарбайтеров, вытесянющих местное население из сфер чёрного труда. Никто не говорит, что таджик сделает лучше, чем славянин: но все знают, что таджик возьмёт дешевле, и будет (в силу своего бесправного положения) покорнее славянина.

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Но ведь совершенно очевидно, что это путь в никуда, путь к морлокам и элоям. Единственный, достойный человека и человечности выход – НОРМИРОВАНИЕ и труда и оплаты, государственные твёрдые расценки, которые не позволяют играть трудом и занятостью.

Советская система была несовершенна – но она не была ИНФЕРНАЛЬНОЙ, как те, что пришли ей на смену. Она – при качественной переработке и совершенствовании, переосмыслении многих узлов и деталей – способна построить нормальное человеческое будущее.

Рыночные системы в итоге построят только ад на земле…

Оригинал публикации — газета «Экономика и Мы»

Все статьи В. Авагяна и его экономической школы на «Экономика и Мы»

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[1] 1991 г., Журнал «Октябрь», монография «Отдыхающий фонтан».

[2] Недаром много позже художественный фильм с участием К. Собчак, дочери перестроечного политического авантюриста А. Собчака, так и назывался «Воры и проститутки». Это классово близкий Собчакам и прочим советским демократам элемент

[3] С.Ольденбург, фундаментальное исследование «Царстование Николая II»: