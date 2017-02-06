Проишествия 

В Астане началось заседание по Сирии российско-турецко-иранской группы

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Фото: ria.ru (архив)

Сегодня, 6 февраля, в столице Казахстана стартовало заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий в Сирии.

«Первое заседание совместной оперативной группы России, Ирана и Турции началось в 10:00 по местному времени», — передает ТАСС. Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил, что в заседании примут участие представители Иордании. Кроме того, в заседании принимают участие представители ООН.

Как сообщало EADaily, главное внимание на заседании будет уделено вопросам разделения умеренной оппозиции с формированиями террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Также целями встречи является обсуждение выполнения конфликтующими сторонами в Сирии режима прекращения боевых действий, повышение взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией, а также решение вопросов гуманитарного содействия.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/06/v-astane-nachalos-zasedanie-po-sirii-rossiysko-turecko-iranskoy-gruppy

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