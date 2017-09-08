В Астане Эрдоган обсудит с Назарбаевым кризис в Мьянме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить кризис в Мьянме с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает РИА «Новости», анонсируя цели визита турецкого лидера в Казахстан.

В ходе трехдневного визита Эрдоган проведет переговоры с Назарбаевым, а также примет участие в саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане. «Казахстан для нас стратегический партнер. Он солидарен с нами в борьбе с (организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) FETO и знает, что это серьезная угроза. Мы углубим нашу совместную борьбу с терроризмом. В ходе нашей поездки мы встретимся с Назарбаевым, подпишем договоры. Мы обсудим региональные вопросы, а также ситуацию в Сирии, Ираке, Палестине, Мьянме. Особенно всесторонне обсудим драму в Ракхайне», — сказал Эрдоган в Стамбуле перед вылетом в Казахстан.

По его словам, с целью оказания помощи находящимся в Бангладеш беженцам из Мьянмы страну посетили его супруга и сын, а также министры Турции, включая главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. «Уже видны результаты наших усилий: нуждающимся (мусульманам из Мьянмы) доставлена одна тонна груза, на втором этапе планируем 10 тонн — лекарства, продукты питания, одежду. Ситуация напряженная, там сейчас нет лагерей, в которых можно жить. Если правительство Бангладеш выделит нам место, мы готовы, используя свой богатый опыт, построить там палаточный лагерь», — добавил турецкий президент.

Как сообщало EADaily, 4 сентября МИД Казахстана выразил серьезную озабоченность положением мусульманской общины в Мьянме. Об этом заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов. В тот же день группа боевиков-рохинджа атаковала и сожгла буддийский монастырь.

В результате конфликта в Мьянме погибли уже свыше 400 человек. По официальной информации, «боевики-рохинджа» (исламисты-радикалы) напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров назвали события в Мьянме «геноцидом мусульман». После этого в Москве у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице прошел несанкционированный митинг исламистов.

По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам.