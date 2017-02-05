«В Артёмовске нас бросили на улице»: правда об эвакуации из Авдеевки (ВИДЕО)

Эвакуация жителей Авдеевки, объявленная местной оккупационной властью, обернулась обманом и провалом, как и все инициативы Украины.

Так, горожане рассказывают об «эвакуации» до остановки в Артемовске. Дальше предлагают «попроситься к кому-нибудь».

Украинские власти отчитываются об «успешной эвакуации» жителей Авдеевки, которая стараниями украинских же военных оказалась в центре боев.

Как заявил сегодня глава оккупационной «Донецкой военно-гражданской администрации» Павел Жебривский, в воскресенье из Авдеевки выехал очередной автобус с 36 эвакуируемыми — 18 взрослыми и 18 детьми, а всего с 29 января Авдеевку покинули 248 человек.

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В оказавшемся в Сети ролике подруга жительницы Авдеевки рассказывает правду об «эвакуации», которая явно проводится в пропагандистских целях.

«Подруга звонила, рассказывает: приходят, говорят: „Что вы сидите? Уезжайте, пожалуйста, уезжайте!”. А куда ехать? Вы дали какой-то ключ, какую-то конуру? Выехали в Артемовск, привезли, открывают двери: „Выходите!”. А куда выходить? Я никого здесь не знаю. „Ну, к кому-нибудь попроситесь”», — рассказывает женщина.

«Собачка и то не до всех пойдет проситься, а мы же люди! Зачем так всех нас опустили?» — заключает она.