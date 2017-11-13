В Армении задержан гражданин Ирана с прицелом от гранатомета

В Армении задержали гражданина Ирана, попытавшегося провести через армяно-иранскую границу прицел от гранатомёта.

Как сообщили EADaily в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, в минувшие выходные, в пункте пропуска «Агарак» (Сюникская область), военнослужащие Мегринского пограничного отряда, в ходе осмотра транспортного средства, принадлежащему гражданину Исламской Республики Иран, обнаружили оптический прицел ПГО — 7, используемый для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Правонарушитель рассказал, что приобрёл прицел на одном из рынков Еревана по просьбе своего друга. Российские пограничники в соответствии с действующим законодательством передали задержанного нарушителя и прицел сотрудникам компетентных органов Республики Армения.