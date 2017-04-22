В Армении убит российский военнослужащий (ФОТО)
Сегодня в армянском Гюмри около 17:30 по местному времени был обнаружен труп мужчины в форме российского военнослужащего.
«По предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Лапаев», — сообщил прибывший на место происшествия прокурор Ширакской области Карен Габриелян.
По словам прокурора, задержан подозреваемый в совершении убийства. По рассказам очевидцев, мужчина скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.
В пресс-службе генеральной прокуратуры подтвердили информацию о гибели военного.
«У магазина „Арго” на Бульварной улице в Гюмри 22 апреля было обнаружено тело военнослужащего 102-й российской военной базы 1996 года рождения с ранением в области шеи, нанесенным острым колюще-режущим предметом», — сообщили в ведомстве.
«Возбуждено уголовное дело по статье „убийство”. По подозрению в совершении убийства задержан один человек», — отметили в пресс-службе.
В настоящее время ведется следствие для установления обстоятельств происшествия.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492877702