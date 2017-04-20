В Армении найден пропавший три дня назад военнослужащий российской базы

Пропавший три дня назад из дислоцированной в городе Гюмри в Армении 102-й российской военной базы Дмитрий Лошманов найден.

Военнослужащий-контрактник сегодня поздно вечером был обнаружен и подвергнут приводу в отделение Муш гюмрийской полиции. По данным радио «Свобода», Лошманов был обнаружен в одной из квартир квартала Муш, которая, по предварительным сведениям, была сдана в аренду одному из его сослуживцев. Другие подробности не сообщаются.

Как ранее сообщало EADaily, военнослужащий Дмитрий Лошманов 16 апреля отправился за покупками и не вернулся. Полиция Армении объявила в розыск Лошманова в качестве без вести пропавшего.