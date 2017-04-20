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В антикоррупционное бюро Украины ворвались активисты с требованием возбудить дело против Порошенко (ВИДЕО)

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В антикоррупционное бюро Украины ворвались активисты с требованием возбудить дело против Порошенко (ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня, 20 апреля в приемную Национального антикоррупционного бюро ворвались активисты с требованием инициировать уголовное производство в отношении президента Украины Петра Порошенко.

По мнению лидера движения за импичмент президента, правозащитника Юрия Клейноса, Порошенко нарушает Конституцию, имея многочисленные офшорные счета и компании.
 
В руках у активистов плакаты с надписями «Импичмент президента», «Порошенко хуже Януковича», «Возбудить дело на Порошенко», «Порошенко+Кононенко = коррупция».

В ходе блокировки Клейнос заявил, что за несколько часов до акции с ним связывались представители главы СБУ Грицака и «угрожали, что если я сделаю эту акцию, то меня в живых уже больше не найдут».

«Мы требуем от НАБУ расследовать уголовные дела в отношении Порошенко и его окружения. Мы требуем от НАБУ разобраться со скандалами вокруг Петра Порошенко о наличии у него офшорных счетов и компаний, в том числе, разобраться в ситуации с фиктивном закрытием фабрики Рошен в Липецке», — заявил Клейнос.

Лидер акции также обратился в НАБУ с требованием провести коррупционные расследования в СБУ.

«Нам также надоело, что глава СБУ Грицак разводит Администрацию президента на деньги за обеспечение якобы безопасности в Украине. Грицак запросил у Порошенко 19 миллионов долларов за безопасность в стране. А на самом деле они давят на активистов», — добавил Клейнос. 

Протестующие передали свое обращение в НАБУ, а также спикеру Верховной Рады Украины Парубию. 

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492712466

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