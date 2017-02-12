В Алтайском крае в озеро рухнул вертолет

По предварительным данным, полученным от очевидцев происшествия, вертолет Робинсон потерпел крушение над озером Телецкое в Алтайском крае. На борту верояино находилось пять человек.

В настоящее время эту информацию проверяет Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, о чем говорится в сообщении этого ведомства.

Отмечается, что следственная группа находится в состоянии готовности выехать к месту возможного крушения воздушного судна, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ряде СМИ высказывается предположение, что вертолет мог отправиться в полет нелегально, так как воздушные службы не располагали сведениями о полете и маршруте.