Проишествия 

В Алтайском крае в озеро рухнул вертолет

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Вертолет Robinson. Фото: dari38.ru

По предварительным данным, полученным от очевидцев происшествия, вертолет Робинсон потерпел крушение над озером Телецкое в Алтайском крае. На борту верояино находилось пять человек.

В настоящее время эту информацию проверяет Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, о чем говорится в сообщении этого ведомства.

Отмечается, что следственная группа находится в состоянии готовности выехать к месту возможного крушения воздушного судна, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ряде СМИ высказывается предположение, что вертолет мог отправиться в полет нелегально, так как воздушные службы не располагали сведениями о полете и маршруте.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/12/v-altayskom-krae-v-ozero-ruhnul-vertolet

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