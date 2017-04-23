Проишествия 

В аэропорту Пхеньяна задержан гражданин США

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Аэропорт Пхеньяна. Фото: au.tourbina.ru

В КНДР без объяснения причин задержали американского гражданина. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на свои источники. Инцидент произошел в аэропорту Пхеньяна, когда мужчина пытался улететь на родину. Известна лишь его фамилия — Ким.

В Северной Корее он находился около месяц. До этого преподавал в Китае, занимался программами помощи КНДР. За последнее время это уже третий арест американца в Северной Корее.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/23/v-aeroportu-phenyana-zaderzhan-grazhdanin-ssha

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