В аэропорту Пхеньяна задержан гражданин США

В КНДР без объяснения причин задержали американского гражданина. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на свои источники. Инцидент произошел в аэропорту Пхеньяна, когда мужчина пытался улететь на родину. Известна лишь его фамилия — Ким.

В Северной Корее он находился около месяц. До этого преподавал в Китае, занимался программами помощи КНДР. За последнее время это уже третий арест американца в Северной Корее.