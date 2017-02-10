В Адыгее поврежден памятник героям Великой Отечественной войны

В станице Даховской Майкопского района Адыгеи поврежден монумент героям Великой Отечественной войны, погибшим при освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Полиция Адыгеи начала проверку по факту повреждения памятника. «Основанием начатой нами проверки по факту повреждения памятника героям Великой Отечественной войны послужило обращение об обнаружении разрушенной таблички, установленной на мемориале в станице Даховской. На основании полученных материалов будет вынесено процессуальное решение — о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела по факту вандализма», — уточнили в ведомстве. Благодаря оперативным действиям органов местной власти табличка уже восстановлена.

В эти дни в регионе проходят памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Адыгейской АО, которое осуществлялось в ходе наступательной операции Черноморской группы войск. Станица Даховская в годы войны была местом кровопролитных боев. Завершилось освобождение 18 февраля 1943 года.