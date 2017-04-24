В Абхазии снесенные стихией кровли восстановят те, кто их ремонтировал

В Абхазии оценивают ущерб, нанесенный республике стихией. 24 апреля президент Рауль Хаджимба провел совещание в связи с последствиями стихии, произошедшей в республике накануне.

Как сообщил премьер-министр Беслан Барцыц, пострадали три района — Гагрский район, город Сухум, Очамчырский район и частично Ткуарчал.

«По Гагрскому району сорваны кровли в многоквартирных домах, разрушило одну остановку, упали деревья, одна единица транспорта попала под дерево. К счастью, машина была без пассажиров, пострадавших нет. По городу Сухум вчера, по вашему поручению, мы вместе с министром по чрезвычайным ситуациям выезжали по всем объектам, где нанесен ущерб. Вечером были даны поручения предпринять меры по предотвращению затопления в случае выпадения осадков силами наших служб», — доложил премьер.

«Вчера вечером временными конструкциями была перекрыта часть зданий, сегодня начались работы по капитальному ремонту кровель. Прежде всего, по улице Назадзе в Старом поселке, крыши сорваны в четырехэтажном здании, а также в девятиэтажном доме. В городе Ткуарчал пострадало здание Дворца культуры, „Ткуарчалстрой“ уже приступил к мероприятиям по устранению последствий, в целом ситуация контролируется», — сообщил Барцыц.

Глава ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава сообщил, что в числе поврежденных сооружений находятся здание администрации села Гуп, здание администрации села Джал, школа в селе Отап, дом культуры и спортзал в селе Члоу.

По всем поврежденным зданиям ГК «Апсныргылара» будет проведена экспертиза по вопросу достаточного соблюдения всех норм при строительстве, подчеркнул премьер-министр. Данные по каждому объекту будут доложены президенту.

Хаджимба подчеркнул, что государственная помощь по возмещению ущерба должна быть оказана только в тех случаях, где есть реальная необходимость.

Руководитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария доложил президенту о ситуации в сфере энергетики.

«Вчера в связи со стихией по всей Абхазии были достаточно серьезные последствия. Только по высоковольтной части было порядка шести аварий, была достаточно крупная авария по линии Бзыбь. Все аварии по высокой части были локализованы. По линии 6−10 киловольт в распредсетях, кроме нескольких локальных отключений, все было вчера восстановлено. По Гагрскому району, на который пришлась стихия в первой части дня, осталась только определенная часть фидера в селе Агараки. На сегодняшний день уже подана электроэнергия. Что касается линии 0,4 киловольт, самой низкой части, осталось несколько вопросов по мелочи, так как физически наши бригады не успевали довести все до конца. В течение нескольких часов будет полностью подано напряжение», — сообщил Басария.

Рауль Хаджимба отметил оперативные действия Министерства по чрезвычайным ситуациям и работников сферы энергетики. «Хочу выразить свое доброе отношение к сотрудникам МЧС и энергетикам, которые активно включились в работу. Думаю, по Абхазии мало, кто заметил те сложности, которые имели место в результате стихийного бедствия. В том, что касается дорог, в течение сегодняшнего и завтрашнего дней необходимо очистить их от всего, что мешает движению, вплоть до того, чтобы выкорчевать все корни», — сказал глава государства.

Касаясь вопроса поврежденных зданий, президент поручил Управлению капительного строительства и ГК «Апсныргылара» выяснить и доложить о том, какие организации осуществляли ремонт.

«Все эти крыши новые. У нас есть УКС, есть „Абхазстрой“. Будьте добры, определите, кто этим занимался. У государства лишних денег нет. Все эти крыши сделаны по линии Инвестпрограммы. Те, кто работал с ними, найдите всех, кто это делал, и пусть восстанавливают это за свои собственные средства», — заявил президент.

Рауль Хаджимба дал поручение руководству кабинета министров доложить к 25 апреля о том, какие суммы необходимы для устранения всех последствий стихии.

Хаджимба подчеркнул, что в последующем строительством по линии Инвестпрограммы должны заниматься только государственные организации. «Мы должны знать, с кого спрашивать в последующем. Даются подряды, затем появляются субподрядные организации, потом появляются еще какие-то организации и в конечно итоге, в таких ситуациях, неизвестно с кого спросить. Этот вопрос надо закрыть, никаких так называемых субподрядных организаций-однодневок быть не может. Дело в этом направлении мы должны иметь с государственными структурами», — сказал он.