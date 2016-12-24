Уважать историю, уважать себя

Михаил Делягин о личности Сталина и государственной идеологии

21 декабря 2016 года в селе Куйбышево Ростовской области торжественно открыли памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Дата выбрана не случайно: это день рождения Верховного Главнокомандующего. История бюста уникальна. В 1941 году при отступлении его спрятали бойцы Красной Армии. После войны бюст считался утерянным, пока участники поискового движения «Миус-Фронт» не нашли его. Отреставрировали бюст на деньги общественников, среди которых были и ветераны войны.

Сегодня личность Сталина вызывает резонанс в российском обществе. Все больше людей стали уважительно относиться к вождю. Вместе с тем, российское общество всколыхнули скандалы, связанные с деятельностью «Ельцин Центра» и установкой памятных досок Маннергейму и Колчаку. Идеологию российского общества и основные болевые точки мы обсудили с Михаилом Делягиным, независимым экономистом, директором Института проблем глобализации.

«СП»: — «Ельцин Центр». Критические замечания в адрес этой организации звучали со стороны Никиты Михалкова, Владимира Соловьева и других известных личностей. Почему подобные организации существуют? Нужно ли их контролировать?

— «Ельцин Центр» был придуман государством для укрепления патриотизма, для уважения к своей истории в лице первого президента нынешней, постсоветской России. К сожалению, при этом забыли, что перед тем, как что-то пропагандировать, в этом надо разобраться. В результате из проявления уважения к первому президенту Российской Федерации Центр превратился, насколько можно судить, в инструмент пропаганды и уничтожения страны, которая осуществлялась в 90-е годы, в том числе, и Борисом Ельциным. Причем Ельцин это осуществлял в основном из жажды власти, из-за неумения, отчаяния, беспомощности, ограниченности и личностных, и исторических возможностей.

Естественно, люди, которые убивали Россию в 90-е годы, сбежались под крышу «Ельцин Центра» и, как следует из имеющейся информации, начали пропагандировать то, что Россию не нужно развивать, а ее нужно «реформировать» (то есть уничтожать), как они это делали в 90-е годы. Поэтому любую организацию, которая занимается формированием общественного сознания, нужно контролировать.

«СП»: — Чем опасен «Ельцин Центр» сейчас?

— «Ельцин Центр» осуществляет большое количество программ, которые формируют общественное сознание. В силу специфики он формирует общественное сознание в абсолютно разрушительном, на мой взгляд, и самоубийственном для России ключе. Недаром в ходе проведенного мною интернет-опроса наиболее популярными были идеи о превращении Ельцин-центра в Сталин-центр или в музей преступлений либеральных реформаторов против России.

«СП»: — Мемориальная доска Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге. Памятная доска Александру Колчаку в том же городе по согласованию с губернатором. Борьба идей? Кто побеждает?

— Установить доску Колчаку в Сибири — это то же самое, что поставить памятник Гитлеру в центре Тель-Авива, даже не Иерусалима. Исторические факты, — а это многочисленные свидетельства очевидцев, в том числе и западных наблюдателей, участников процесса, — беспощадно свидетельствуют: на каждого убитого в Сибири красными приходилась сотня убитых белыми, в первую очередь — именно колчаковцами.

Конечно, Колчак лично не убивал, но он разрешил убивать. Если кто-то был нормальный — он не убивал, а если кто-то был садистом или сходил с ума — то он делал всё, что хотел, и не оставлял ни свидетелей, ни отчетов. Об этом аду, воспеваемом нынешними либералами, можно судить сейчас только по воспоминаниям случайно выживших. Аналогичная ситуация с Крымом, где подробно изучены действия ЧК, но практически не известно про значительно более чудовищные зверства врангелевской контрразведки, так как большевики были заняты строительством нового общества, а не травмированием его психики смакованием зверств своих противников, а архивы белые забрали с собой или уничтожили.

Что касается доски Маннергейму — это как если бы церковь канонизировала Иуду: до момента своего предательства он был хорошим человеком, и сам Иисус считал его своим учеником. Маннергейм был тоже хорошим человеком, пока не начал воевать с нами. Он никогда не скрывал отношения к красным и «партнёром» нам не был, поэтому он напал бы в любом случае. И то, что мы отодвинули границу от Ленинграда, собственно говоря, его спасло. Я очень долго думал, что финны не обстреливали Ленинград из артиллерии, потому что у Маннергейма были какие-то сантименты, — но историки доказали: на самом деле финнов просто не подпустили достаточно близко, а дальнобойной артиллерии у них не было. Поэтому им просто не из чего было обстреливать Ленинград. Когда финны что-то пару раз захватывали, они немедленно начинали обстрел, но наши быстро их из этих близких мест выбивали. Так что и эта легенда про благородство наших врагов умерла.

«СП»: — Однако большевиков ругают больше и находят у них больше недостатков.

— Конечно: ведь большевики олицетворяют собой справедливость и развитие, и нынешние либеральные руководители социально-экономической сферой, искусственно удерживая десятки миллионов россиян в нищете и бедности, искусственно блокируя развитие страны в интересах глобальных спекулянтов, не могут не видеть, что образ большевиков является для них смертельным разоблачением.

Тогда вспомним о том, что Колчак был сотрудником английской разведки и давал присягу. Все документы сохранились. Вспомним, что левые эсеры брали деньги у японцев во время русско-японской войны. Все знают, что товарищ Ленин приехал из Германии, а товарищ Троцкий приехал из Нью-Йорка. Многие любят ругать большевиков и революционеров, но они совершенно забывают, что Николай II и его семья владела мануфактурами, которые производили во время русско-японской войны лучшие в мире винтовки Мосина, которые продавались японской армии. Да, через посредников, но это было очень прозрачно! Это было настолько чудовищно, что даже большевики не разоблачали эту сторону царизма.

«СП»: — Насколько велика вероятность революционного сценария в России? Эксперты видят повторение, в том числе, в экономических событиях перед революцией 1917 года и на современном этапе. Все ли повторяется?

— С одной маленькой поправкой. Если наши революционеры читали Ленина, то и наша система безопасности читала его тем более. Поэтому субъективного фактора революционной ситуации не будет, и мы сорвёмся не в революцию, а в смуту. И это будет не в 2017 году, потому что Россия сейчас охвачена национальным психозом «лишь бы не было революции», а позже. Возможно в 2018 году.

«СП»: — Как проявляется смута?

— Революционная ситуация без субъективного фактора. То же самое, только без партии большевиков. Всеобщий хаос, грубо говоря.

«СП»: — Это страшнее.

— Да, это «махновщина». И это не то, что было в Москве, а то, что было на Украине в 20-е годы XX века. Почитайте Булгакова, как он описывал тогдашние события в Киеве.

«СП»: — Сегодня все больше людей стали уважительно относиться к Сталину. В тоже время острые споры вызывает даже памятник в его честь. Такое ощущение, что идет разделение людей по отношению к данной исторической личности. Расскажите, что для Вас значит личность Сталина? Что Сталин означал для всей страны?

— Люди делятся на тех, кто уважает свою историю, и тех, кто не уважает. А также на тех, кто способен к логическим заключениям и тех, кто к ним не способен. Часть людей, несмотря на сознательную и систематическую дебилизацию нации, сохранила способность сознавать, что российские технологии заложены при Сталине. Города спланированы и массово строились при Сталине (до него — по заранее разработанному плану — только при Екатерине Великой). Мы живём в стране, которая была создана если даже не самим Сталиным, то при нём и по планам, разработанным при нем.

С другой стороны, колоссальный гуманизм, который развился в 60−70-х годах, был заложен тоже при Сталине: людей нельзя убивать просто так. Мы очень не любим сталинский террор, но напомню, что при Сталине средний уровень оправдательных приговоров составлял 10−12%, во время большого террора — 8%, а сейчас — менее 0,5%. Вопрос, — кто здесь гуманист, а кто здесь зверствует?! Кто выстроил машину репрессий, а кто пытался поддерживать общество?!

Социальный прогресс при Сталине был ощутим: люди жили лучше. На товары первой необходимости снижались цены, на товары роскоши повышались. Но, поскольку люди роскошествовать не могли, в целом цены снижались, и снижались очень здорово. СССР отменил карточную систему в 1947 году, а Англия — в начале 50-х годов: страна-победительница, которую разрушили неизмеримо меньше, чем нас. А в Италии в Неаполе люди до 1955 года жили ещё в норах, в пещерах.

«СП»: — Это показательный пример.

— С другой стороны, конечно, история очень жестока, — но это наша история. Причем всё это происходило в условиях враждебного окружения, которое возникло не потому, что мы были параноиками, точно так же как «белый террор» возник не в ответ на «красный». «Белый террор» начался, кстати, непосредственно 7 ноября 1917 года, когда юнкеры захватили в Кремле гарнизон, который даже не сопротивлялся, потому что не понимал, что происходит. Его расстреляли, — и партия «Яблоко», кстати, торжественно, официально и открыто празднует этот расстрел чуть ли не как начало демократии в России. Вот такие у нас десталинизаторы и демократы, такие у них ценности.

Поэтому, если люди нормальны, то они с уважением относятся к Сталину. Так же как французы с уважением относятся к Наполеону, американцы к Вашингтону, китайцы к Мао Цзэдуну. Потому что если Вы не уважаете свою историю, Вы не уважаете себя. А если Вы не уважаете себя, Вы не способны ни с кем конкурировать. И это главная причина, по которой нас стараются заставить перестать уважать себя, — в том числе и сознательным очернением всей нашей истории.

(Продолжение следует)

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110072/16233/-