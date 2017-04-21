Установлена личность преступника, расстрелявшего приемную ФСБ в Хабаровске

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ заявили, что правоохранители установили личность преступника, расстрелявшего приемную УФСБ по Хабаровской области.

Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», от его рук погиб сотрудник УФСБ и посетитель, находившийся в это время в помещении.

«Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ.

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