«Успех» Петра Порошенко: украинцам станет проще попасть в Японию

Администрация Петра Порошенко, вставшая у «руля» разваливающейся Украины, за три года не удосужилась сделать ровным счётом ничего: разваливающаяся инфраструктура, повышение налогов, колоссальный рост цен на продукты первой необходимости и услуги ЖКХ, волны мобилизаций, война на востоке страны и повальная коррупция – современные реалии страны, решившей навсегда отойти в «европейский мир».

Данное желание, обусловленное лишь заботой политической элиты и бизнеса Украины о финансовой безопасности собственных семей, но никак не попыткой предоставить народу право на светлое будущее. Информационное «изобилие» украинских СМИ, пестрящих сообщениями о «российском вмешательстве», «победах на Донбассе», «евроинтеграции» и «росте уровня жизни населения», является обыкновенным фарсом, не подкреплённым ровным счётом ничем.

Очередной «вброс» позитива от администрации Петра Порошенко состоялся 9 ноября 2017 года: в пресс-службе посольства Японии в Украине сообщили, что с 1 января 2018 года гражданам страны будет упрощён въезд в данную восточную страну. Визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями бизнесменов, научных и культурных деятелей можно будет оформить якобы быстрее, чем ранее.

При этом туристические визы так и остались прежними – не более 30 дней с момента въезда в Японию. Примечательно, что общий уровень потока пассажиров из Украины, согласно открытым данным в интернете, после «Революции достоинства» сократился в несколько раз и едва ли составит четвёртую часть в 2017 году от показателей трехлетней давности.

Информационный диссонанс налицо: пока украинские СМИ заявляют о «прорывах Киева на международной политической арене», рядовые жители страны едва сводят концы с концами, не располагая средствами для путешествий по другим государствам в обозримом будущем. Единственным «туристическим» направлением для выходцев из Украины стала Польша – туда обнищавший народ едет с целью заработать хоть какие-то деньги для жизни в стремящейся под откос «Незалежной».

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110533/21241/-