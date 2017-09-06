Усиленное питание: Военные ВСУ нашли в тушенке строительную перчатку (ВИДЕО 18+)

Военнослужащие одного из батальонов украинских ВМС обнаружили в тушенке рабочую перчатку.

Об этом сообщил военный Олег Андриенко.

«Наш батальон попросил усиленного питания, и, как видите, нам его предоставили», — отметил он.

«Вот чем кормят военных», — резюмировал Андриенко.

В пресс-службе ВМС ВСУ обещают провести служебную проверку.

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