Украина 

Усиленное питание: Военные ВСУ нашли в тушенке строительную перчатку (ВИДЕО 18+)

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Усиленное питание: Военные ВСУ нашли в тушенке строительную перчатку (ВИДЕО 18+) | Русская весна

Военнослужащие одного из батальонов украинских ВМС обнаружили в тушенке рабочую перчатку.

Об этом сообщил военный Олег Андриенко.

«Наш батальон попросил усиленного питания, и, как видите, нам его предоставили», — отметил он.

«Вот чем кормят военных», — резюмировал Андриенко.

В пресс-службе ВМС ВСУ обещают провести служебную проверку.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504709862

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