Проишествия 

Уроженцы Чехии и Польши пытались нелегально ввезти в Британию 79 пистолетов

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Полиция Британии совместно с Национальным криминальным агентством (NCA) задержала на границе с Францией автомобиль с прицепом, в котором в страну пытались нелегально ввезти 79 пистолетов.

Оружие было спрятано между частями двигателя, который желтый микроавтобус «Мерседес» перевозил в прицепе, сообщает BBC.

Злоумышленники пытались провезти в Британию миниатюрные револьверы Ekol Arda калибра 4 мм и Zoraki Streamer калибра 6 мм, а также патроны к ним. В NCA отметили, что, несмотря на малый калибр, такое оружие все равно смертоносно — и при этом его легко спрятать под одеждой.

По подозрению в контрабанде задержаны водитель и пассажир автомобиля: проживающие в Британии 59-летний уроженец Польши Януш Мичек и 23-летний уроженец Чехии Денис Коленчуков.

Полиции удалось обнаружить груз благодаря сообщению от анонимного информатора. Это крупнейший контрабандный груз оружия, выявленный полицейскими в Британии.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/04/urozhency-chehii-i-polshi-pytalis-nelegalno-vvezti-v-britaniyu-79-pistoletov

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