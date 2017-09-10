Уроки Севастополя: какие выводы Россия сделала после Крымской войны 1853—1856 годов (ФОТО)

9 сентября в России отмечается День памяти защитников Севастополя в Крымской войне 1853–1856 годов.

Оборона города длилась 339 дней и стала символом мужества и героизма русских воинов.

Однако неудачный в целом ход кампании вынудил Петербург подписать Парижское соглашение, которое лишило империю военного флота на Чёрном море.

После поражения в Крыму были сделаны выводы — проведённые Александром II реформы позволили России создать по-настоящему современную армию.

Оборона Севастополя (Франц Рубо)

Мировая закулиса

Поводом для войны стало столкновение интересов римско-католической и православной церквей. Обе претендовали на право распоряжаться христианскими святынями в районе Палестины, принадлежавшей тогда Османской империи.

Формально правами на христианские реликвии и церковь Рождества Христова в Вифлееме обладала православная церковь, но под нажимом французов Турция передала их католикам. Протесты и угрозы России были отвергнуты, и император Николай I принял решение проучить «больного человека» (так он назвал Турцию).

В октябре 1853 года русские войска вошли в Дунайские княжества — Молдавию и Валахию, находившиеся в то время в вассальном подчинении османам. Однако к тому моменту Франция и Англия создали военную коалицию и заверили Стамбул в поддержке в случае нападения России.

Реальные причины Крымской войны заключались в накопившихся политических противоречиях России, Англии, Франции, Австрии в районе Чёрного моря и Балканского полуострова.

На фоне ослабления Османской империи Петербург стремился обрести контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Западные державы прилагали усилия к сдерживанию геополитических амбиций России и потому оказывали туркам военную, материальную и политическую помощь.

Кроме того, экономические интересы Англии заключались в беспошлинной торговле, французский император Наполеон III был одержим идеей реванша за поражение от России в 1812 году, а Австрийская империя опасалась, что растущее влияние Петербурга на Балканах посеет среди подданных революционные настроения.

Как это было

Начальный период Крымской войны складывался для России относительно благоприятно. Русская армия, перейдя Дунай, смогла оттеснить турок от правого берега и осадить крепость Силистрию (май 1853 года). В Закавказье турецкое наступление было остановлено после победы императорских войск под Башкадыкларом 1 декабря 1853 года.

30 ноября 1853 года Османская империя потерпела сокрушительное поражение в Синопской бухте. Это было последнее крупное сражение парусных флотов. Руководил русскими судами будущий герой обороны Севастополя адмирал Павел Степанович Нахимов.

«Синопский бой», И. К. Айвазовский

Видя скорое поражение Османской империи, в марте 1854 года в войну вступили Англия и Франция. Австрийская монархия, которую спас Николай I, подавив венгерское восстание в 1848–1849 годах, выдвинула России ультиматум — оставить освобождённые от турок Дунайские княжества.

22 апреля 1854 года англо-французский флот обстрелял из 350 орудий Одессу, но высадить десант союзникам не удалось. Однако уже в сентябре Англия и Франция смогли высадиться в Крыму и нанести поражение русским войскам у реки Альмы. 17 октября началась осада Севастополя — главной черноморской бухты российского флота.

Противникам России удалось провести грандиозную по тем временам высадку десанта. На 350 кораблях, которые отправились в Евпаторию, находились 30 тыс. французов, 22 тыс. англичан и 7 тыс. турок. Были выгружены 134 полевых и 72 осадных орудия. При этом крымская группировка войск Российской империи составляла 51 тыс. человек при 108 орудиях.

Историки возлагают вину за фатальные просчёты в руководстве войсками и неумелые действия по деблокаде Севастополя на морского министра, светлейшего князя Александра Меншикова. Несмотря на итоги Альминского сражения, он был назначен главнокомандующим сухопутными и морскими силами в Крыму.

Репродукция картины И. М. Прянишникова «Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе»

К концу сентября 1854 года гарнизон Севастополя насчитывал около 18 тыс. человек. Большая часть защитников были моряками. За оборону города отвечали адмирал Павел Нахимов и вице-адмирал Владимир Корнилов. Чтобы не допустить прорыва эскадры противника в бухту, было решено затопить старые корабли, а их орудиями пополнить береговую артиллерию.

К началу 1855 года русская армия смогла достичь численного преимущества в Крыму, однако нерешительность Меншикова позволила противнику нарастить группировку войск. Зимой под Севастополем были размещены до 120 тыс. военнослужащих неприятеля.

Главные усилия англо-французских войск были направлены на взятие Малахова кургана — ключевого пункта оборонительной линии Севастополя. В результате массированных бомбардировок и постоянных атак русские войска несли большие потери. 8 сентября 1855 года курган был захвачен французами.

«Бой на Малаховом кургане в Севастополе в 1855 году», Г. Ф. Шукаев

Крымская война закончилась подписанием 18 марта 1856 года Парижского мирного договора. Чёрное море объявлялось нейтральным в военном отношении, Россия должна была разрушить береговые укрепления и отказаться от права держать арсенал на побережье.

«Подписание Парижского мирного договора», Луи-Эдуард Дюбюф

Россия сохранила в своём составе Крым, но лишилась устья Дуная, южной части Бессарабии, захваченной в этой войне крепости Карс и права на покровительство Сербии, Молдавии и Валахии.

Потери России в войне составили 134 800 человек, совокупные потери Великобритании, Франции и Турции — 162 800 человек, из них 117 400 — потери западной коалиции.

Разбор полётов

Причины поражения русской армии не давали покоя как современникам, так и историкам. Принято считать, что главным фактором, помимо неумелого командования Меншикова, стала отсталость социально-политического и экономического строя Российской империи по сравнению с западными странами.

Если в России преимущественно применялся ручной труд приписных крестьян на мануфактурах, то пережившие индустриальную революцию Англия и Франция использовали в производстве станки и вольнонаёмный труд рабочих.

Более совершенный экономический уклад позволил западной коалиции создать передовой военно-промышленный комплекс и эффективно обеспечивать войска в Крыму всем необходимым.

Россия отставала по показателям оснащённости войск ключевыми для того времени видами вооружений. Так, основная масса русской пехоты и кавалерии была вооружена гладкоствольными кремнёвыми и ударными ружьями.

В середине XIX века ружьё заряжалось в 12 приёмов. Это был сложный процесс, который требовал от пехотинца определённых навыков. Скорострельность ударных ружей достигала 1,5 выстрела в минуту, максимальная скорострельность кремнёвых ружей — 1 выстрел.

Наибольшая дальность стрельбы при удовлетворительной меткости для гладкоствольных ружей составляла 300 шагов, но наиболее смертоносная дистанция в бою равнялась 150–100 шагам. Дальность стрельбы нарезных ружей (штуцеров), которыми были вооружены англичане и французы, достигала 1200 шагов.

Нарезные ружья в российской армии имелись, но в незначительном количестве. К началу войны штуцерами были оснащены лишь 4% от общего числа пехотинцев (во французской армии — более 30%, в английской — более 50%). Стоит отметить и недостаточную стрелковую подготовку русских солдат (для учений выделялось 10 патронов в год на человека).

Кроме того, русскую армию подвела устаревшая тактика пехотного боя. Рассыпной строй англо-французской коалиции оказался эффективней сомкнутого строя русских. Командование русских войск во многом полагалось на преимущество в штыковой схватке. Но с появлением нарезного оружия и дальнобойной артиллерии прежнее значение штыкового боя было утрачено.

В Крымской войне у России было преимущество по совокупному количеству военнослужащих: русская армия численностью в 888 тыс. человек противостояла 97 тыс. англичан, 309 тыс. французов, 165 тыс. турок и 21 тыс. солдат Сардинии. Однако русские силы были сильно растянуты вдоль рубежей и поэтому осенью 1854 года не смогли остановить продвижение неприятеля в Крыму.

Тем не менее русские инженерные войска и артиллеристы были хорошо подготовлены к войне.

Английский военачальник Дэниел Лайсонс писал во время Крымской войны: «Если бы не их артиллерия, мы бы быстро очистили от них территорию, но в этой сфере они на голову выше».

Путь реформ

Главным недостатком императорской армии была устаревшая к середине XIX века система рекрутских наборов. С петровских времён крестьян забирали в солдаты на 25 лет. Такая система комплектования была тесно связана с сохранявшимся в стране крепостным правом и потеряла преимущество с бурным развитием в Европе капиталистических отношений.

Крымская война выявила огромные недостатки в армии и социально-экономическом строе. Поражение от западных держав стало катализатором дальнейших преобразований, проведённых Александром II. Писатель Александр Герцен отмечал, что неудача в войне «отвалила камень от гроба России».

С 1861 по 1881 год параллельно с важнейшими социально-экономическими преобразованиями военный министр Дмитрий Милютин провёл реформы, которые радикально изменили облик русской армии.

В 1864 году Россия была разделена на несколько военных округов, управление которыми осуществлялось местными органами, однако все они подчинялись военному министру. Это позволило избежать многих трудностей в управлении армией и сделать систему управления более организованной.

Ключевым событием военной реформы стал выпуск манифеста «О введении всеобщей воинской повинности» и Устава о воинской повинности 1 января 1874 года. Манифест провозглашал переход от рекрутского набора в армии к всеобщей повинности вне зависимости от сословия.

Служба в армии ограничивалась шестью годами для всего мужского населения старше 20 лет. Это позволило создать более обширную по социальному составу армию и сформировать необходимый на случай войны резерв. Кроме того, армия превратилась в потенциальный социальный лифт для представителей низших сословий, включая крестьян.

Милютин отменил практику телесных наказаний, ввёл состязательные военные суды и создал военную прокуратуру. Развитие промышленности помогло осуществить полноценное перевооружение современными образцами стрелкового оружия и военной техники.

«Репетиция будущих мировых войн»

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал Крымскую войну «репетицией будущих мировых войн». По его мнению, неудачный ход кампании в Крыму выявил многие недостатки в российской действительности, и руководство империи сделало абсолютно правильные выводы, создав новый фундамент для развития армии.

«Хочется отметить, что героическая оборона Севастополя и мужество его защитников не были напрасными. Потери англо-французской коалиции были столь велики, что дальнейшее ведение боевых действий могло стать невозможным в силу несопоставимости по отношению к потенциальной выгоде от такой войны», — отметил в комментарии RT Мягков.

Благодаря храбрости защитников Севастополя были смягчены условия Парижского мира, подчеркнул эксперт, и Россия не понесла существенных территориальных потерь, хоть и утратила контроль над Чёрным морем и балканскими странами.

«По итогам войны были сделаны жёсткие выводы, послужившие началом для последующих реформ и отмены крепостного права», — резюмировал Мягков.

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Святослав Петров, Алексей Заквасин