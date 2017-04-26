Уроки прошлого

Перед каждой годовщиной со дня рождения Владимира Ильича Ленина с новой силой начинают тявкать шакалы: перезахороните, нам страшно рядом с ним.

Голоса в защиту Владимира Ильича звучат тихо, потому что им просто не дают трибуну, а шакалы тявкают с мощными рупорами. Это у нас называется свобода слова.

Как утверждают нынешние владельцы средств массовой информации: коммунисты зажимали свободу, в СССР нельзя было печатать правду, а мы теперь разрешаем всё писать о сексе, о наркотиках, о бандитах, о разрушениях и убийствах… Вы хотите рассказать о чести, достоинстве, высокой и светлой любви? Не надо этой глупостью забивать умы зрителей и читателей, никому это не интересно. И называют любовью тот разврат, который творится в «Доме» г-жи Собчак-младшей. А наши дети в это время «теряют корни».

И всё-таки я попробую высказать своё мнение о перезахоронении тела Ленина.

Во-первых, Мавзолей сделан с соблюдением всех правил христианского захоронения. Тело вождя находится на такой же глубине, как и тела простых смертных. Так что не надо кричать о нарушении священных правил. Если уж и говорить о нарушении этих самых правил, то нужно вспомнить раки с мощами святых, которые выставлены для поклонения вообще на поверхности земли. А ещё вандалы в рясах косточки разобранных святых по разным церквям растаскивают. Это ли не кощунство?

Во-вторых, тело Ильича многие десятилетия хранится в прекрасном состоянии благодаря советским ученым, сумевшим достичь таких успехов. Не случайно их приглашают создавать Мавзолеи в других странах. И, уверяю вас, будь возможность у французов таким же образом поклоняться Наполеону, у американцев – Вашингтону или Линкольну, Битлам – они воспользовались бы этой возможностью. Если б в США владели этой технологией – сами построили бы Мавзолеи для разных Майклов Джексонов и Мадонн! Уж они-то умеют создавать индустрию поклонения своим идеалам!

В-третьих…

Позволю себе небольшое отступление.

Ещё в конце семидесятых — начале восьмидесятых конца прошлого века в Ленинграде состоялся конгресс (или слёт, я не помню, как именовалось это мероприятие), на котором встретились психологи, педагоги и представители творческой интеллигенции разных стран для изучения вопроса борьбы с наркоманией. Много говорилось о том, что эта страшная зараза распространяется по всему миру, уносит жизни многих и многих молодых, полных сил людей. И советская журналистка спросила американского психолога: «Объясните, пожалуйста, непонятную ситуацию: вот у вас есть специальные больницы для наркоманов, службы помощи, развита целая индустрия поддержки людям, попавшим в сети наркомании, и всё-таки, она распространяется всё шире. А у нас эта проблема вообще замалчивается и наркоманов, в общем-то, нет. Почему так?» И гражданка США — дальновидный и умный психолог, сказала: «У вас есть ИДЕАЛЫ, на которые стремятся быть похожими молодые люди, на которые равняются взрослые. У вас великая история. У наших людей, к сожалению, этого ничего нет».

Так вот, в-третьих. Идеалы нужны, их надо создавать, лелеять и беречь. Низвержение идеалов ведёт к уничтожению государственности. Это понимали все российские правители, кроме последних, дерьмократических. Справедливости ради, надо сказать, что команда самого последнего помнит ещё слова «идеал», «идея». Как-то даже клич бросили: придумать бы национальную идею… У самих кишка тонка, духа не хватает, да и умишка маловато (легче советников закордонных слушать, чем свой собственный народ). А закордонный консультант что будет советовать? Естественно, не как усилить государство–соперник, а как уничтожить его! И американские советчики наших государственных мужей заслужили награды от своих правителей – они выполнили свою задачу на «отлично»! Российская молодёжь старательно топчет идеалы прошлого, а новых идеалов – нет.

Как бы ни ругали коммунистов, но они сумели остановить революционную толпу и сохранить исторические ценности. В каждом российском городе было несколько музеев, которые посещали школьники и взрослые в обязательном порядке. А в большие города приезжали иностранцы, привозили денежки, между прочим! Некоторые государства вообще только за счет туристов живут. И неплохо живут!

Нашу страну практически лишили этой статьи доходов. Ленинская тематика не интересна иностранцам? Глупости! Как землячка Ленина я знаю и помню, с какой скоростью раскупались «ленинские» сувениры (в Ульяновске работал целый завод по производству сувенирной продукции!), сколь многочисленные группы экскурсантов ходили по городу ещё совсем недавно, в летнее время экскурсоводами подрабатывали многие студенты (даже старшеклассники), потому что штатных катастрофически не хватало!

Сейчас тоже приезжают иностранцы. Естественно, им интересна история нашего города, они посещают музеи. Но главная их задача теперь – купить завод, фабрику, землю…

В-четвертых, большевиков ругают, что они распродавали какие-то исторические ценности. Кто бы говорил… Сейчас за рубеж уходят и природные, и исторические ценности, и научные открытия, и рабы… Большевики за вырученные деньги приобретали станки, машины, лицензии для того, чтобы не зависеть от заграницы, ПРОИЗВОДИТЬ, а не проедать. А вот нынешние «государственные» мужи продают ВСЁ государственное и народное, а приобретают только личные счета в банках.

В-пятых, большевики были практичные романтики. Они не только мечтали о высоком, о прекрасном – они делали. Они мечтали сделать грамотными всех граждан – и сделали. Они мечтали провести электричество в каждый дом – и сделали. Они мечтали о мощном государстве – и армия СССР была самой могучей. Они мечтали о безопасности граждан – и мы спокойно ходили по улицам, не опасаясь выстрела над ухом.

Что творится сейчас? Разрушается лучшая в мире система всеобщего непрерывного образования. Села и города тонут во мраке без электричества и тепла. Армия уничтожается своим же правительством (сокращается количество военных, закрываются военные вузы, устаревает техника, новейшие технологии не находят своего применения на родине). Милиция (ах, простите, полиция) не справляется с разгулом преступности.

Давайте сравним, что сделано советским и дерьмократическим правительством:

Исходное

Ленин – Сталин

Горбачев-Ельцин-Путин

Страна, разрушенная войной, нищие окраины средневекового уровня развития, безграмотное население, вооруженные банды в городах и сёлах

Россия – одна из 15 сильных, цивилизованных государств (даже никому не известный в начале века Казахстан стал центром космонавтики, государством с грамотным населением).

Враги, готовые сокрушить молодую республику, снаряжают армию за армией

Уважение мирового сообщества к России. К Великой Державе, победившей во второй Мировой войне и сумевшей восстать из руин за какие-то 20-30 лет вместо предполагаемых врагами 100-200.

Время у власти

Конец 1917 – 1933 (те же 26 лет)

1991-2017 (26 лет)

Итоги деятельности

1. Заключен мир.

1 Россия стонет от разгула преступности, от междоусобных конфликтов.

2. Страна восстанавливается, отстраиваются города, уничтожаются банды, снижается уровень преступности, отбирается оружие у населения (ведь даже на сцене оно может выстрелить, есть имеется).

2.Появились вооруженные банды. Повышается уровень преступности. Оружие покупается и легально, и из-под полы. Вечером страшно выйти на улицу. Милиции уже некогда заниматься воровством, так много убийств. У каждого богача собственная армия вооружённых до зубов охранников, которые всё равно не могут защитить от киллеров.

3. Покончено с беспризорщиной.

3. Безпризорщина растет с каждым годом, вместе с наркоманией, преступностью, детским алкоголизмом. Появилось новое страшное явление – детский массовый суицид.

4.Ликвидирована безграмотность. Даже старики сели за парты: новой власти НУЖНЫ грамотные люди.

4.Понижается уровень грамотности. Уже не каждый гражданин России может позволить себе обучение ребенка в школе: новой власти НЕ нужны грамотные люди. Своих отпрысков они обучают за кордоном, покупают дома и виллы там же, готовясь к обеспеченной старости на украденные у страны средства.

5. Строятся заводы, электростанции, фабрики, создаются совхозы и колхозы.

5.Встают заводы, фабрики, разрушается сельское хозяйство. Нищает, спивается и народ.

6. Народ полон веры в будущее. Повышается рождаемость.

6. Впервые за сотни лет в России «отрицательный» прирост населения, то есть граждане не хотят рожать. При этом умирают в большом количестве от болезней, стрессов, пьянства. Чрезвычайно высок уровень суицида.

7. Советскую власть признало мировое сообщество.

7. Россия превратилась в шута, попрошайку, которому дают конфетку, потому что не могут пока отнять у него рогатку, из которой он очень метко и больно стреляет. Надеются, что эта рогатка скоро от старости в труху превратится.

8. и в дополнение к этим годам – 1945г.: Выиграна Великая Отечественная война, подписан Варшавский договор в противовес НАТО (укрепление и расширение социалистического лагеря), чтоб защитить мир от агрессии капиталистических стран.

8. Вокруг России стягиваются базы НАТО, США вводит свои войска в ИРАК, Прибалтику, Казахстан, Украину… Российские правители упорно твердят о дружбе с США и НАТО.

Вот такая неприглядная картина получается.

Величие государя в том – сумел он возвеличить страну свою или нет. И сколько б сейчас не лили грязи на Ленина, Сталина и их последователей, а при них государство было сильным и уважаемым. И сколько б не трезвонили о своей миссии нынешние царьки – государство летит в пропасть «благодаря» их недальновидной политике временщиков.

И дело не в том, уберут ли мемориальный комплекс у стен Кремля на какое-то кладбище: останки мертвых никому не мешают. Важно другое: нынешняя власть не умеет созидать! Она только и умеет разрушать, ломать, продавать. Вот и не даёт дерьмократам покоя мысль, что не всё ещё уничтожили, а власть-то не беспредельна, надо успеть больше дров наломать, чтоб потом «хоть потоп»…

У меня убедительная просьба ко всем россиянам: оставьте мертвых в покое! Не тревожьте ни тела усопших, ни историю нашу. Что было, то было. В прошлом ничего изменить нельзя. Пусть памятники останутся памятниками, кому-то неприятными, а кому-то дорогими. Но не трогайте их, оставьте на месте! Так решили наши отцы и деды. Пусть так и остаётся.

А вот ошибки прошлого повторять совершенно ни к чему.

Ведь главная-то ошибка в том, что социализм не был построен, так что трезвонить о его крахе по меньшей мере глупо. Главный принцип социализма какой? «От каждого по способностям – каждому по труду». Хоть один год жило наше государство по этому принципу? Нет! А, следовательно, говорить о крахе социализма рановато, его просто не было! Мы шли к нему, но… не дошли, не смогли воспитать нового, советского человека, не успели. Самые первые настоящие советские люди, бескорыстные, пламенные, честные и чистые погибли на фронтах Великой Отечественной (Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, молодогвардейцы и т.д.). Во они были настоящими! И враги поняли, что если эти люди успеют воспитать своих детей – полная хана придёт капитализму в ближайшее будущее…

И на случайно весь капитал мира обеспечивал Гитлеру боеготовность и направлял его на СССР. Прогадали! Не получилось. Дети рабов и сами освобожденные рабы отвоевали свою свободу! И показали всему миру, что умеют не только воевать, но и восстанавливать разрушенное. Быстро!

Вот правда потом… Как мне говорил один ветеран: «Мы, боевые коммунисты с головой ушли в мирный труд и как-то упустили момент, когда командовать нами стали тыловые крысы, получившие партбилеты ради выгоды, брони и т.д. Мы прозевали…»

Так что, можно сказать, что после войны о социализме практически забыли: по способностям никто государству не давал. А брали от него далеко не по труду все высшие руководители страны, более того, как говорила наша классная руководительница Мария Александровна: «члены ЦК живут при коммунизме», то есть они для себя любимых установили коммунизм (от каждого по способностям, каждому по потребностям), правда, забывали выкладываться «по способностям», но свято помнили обо всех «потребностях».

Потому-то народ и поддержал так называемую перестройку с её «человеческим фактором». И страшно обжёгся в своей вере! Думали, что будет ремонт системы, а оказалось – разрушение…

К чему весь этот разговор?

Оставьте мертвых в покое.

Тот глава государства, который вновь поднимет Россию до уровня великой державы, может называться умным политиком.

А тот, кто похоронит Ленина – похоронит и себя, как политика, потому что грош цена тому, кто с мертвыми сражается…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110308/18308/-