Уроки истории и географии для британских СМИ

Ирландский журналист Брайан Макдоналд — об оплошности издания The Sun, «присоединившего» Киев к России.

Гнев отвергнутых сторонников «Малой Англии» страшнее ада. С тех пор как семь лет назад Россия удостоилась права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, многие британские писаки ведут себя как влюблённые в старшеклассниц подростки, получившие от ворот поворот. Словно терзаемые душевными муками школьники, они всей душой ненавидят более удачливого соперника, которому удалось добиться заветной цели — расположения своей пассии.

И вот уже семь лет британская пресса ведёт кампанию по очернению российского футбола, которая прошлым летом достигла своего апогея. Тогда первые страницы СМИ буквально наводнили сообщения о том, что русские хулиганы избили во Франции беспомощных — белых и пушистых — английских болельщиков. Широкая общественность на подобные байки не повелась, поскольку в конфликте двоих, как известно, виноваты оба, а английских фанатов самой невинностью точно не назовёшь.

На этой неделе самая продаваемая газета Великобритании, The Sun, пошла ещё дальше.

Редакторы издания раздобыли видео пугающей расистской акции, которую устроили фанаты со свастиками на лбу во время футбольного матча между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром». Фанаты встали за растяжкой с надписью: «Белые на 100%» — и распевали кричалки расистского содержания.

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Уроки географии

Можно лишь представить, какое ликование охватило редакцию, когда какой-то олух воскликнул: «Киев этот, он же в России, да?» И полюбуйтесь! Не успел никто крикнуть: «Постойте!», — как материал был опубликован под заголовком «Расизм в России: фанаты киевского «Динамо» шокировали открытым проявлением расизма во время матча с донецким «Шахтёром».

Но есть одна мелочь: это не российские футбольные клубы. Это украинские команды, играющие в украинской футбольной лиге на радость украинским же «фанатам». Да-да, в той самой Украине, которая союзник Великобритании и которую местные СМИ освещают в исключительно позитивном ключе, и очень редко (если вообще) критикуют за нарушение прав человека, чудовищную коррупцию или растущее влияние крайне правых.

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В тот же день в Киеве произошло ещё одно событие. Однако, несмотря на присутствие там немалого количества корреспондентов из Соединённого Королевства, в британских газетах об этом ни слова. Молчат и на государственном канале BBC, у которого, между прочим, есть целая украинская служба со множеством сотрудников. А всё потому, что эта история выставляет местных политиков в крайне дурном свете.

Да здравствует Бандера!

Видите ли, комиссия Киевского городского совета согласовала проект решения об объявлении 2017 года на территории Киева годом УПА (Украинской повстанческой армии)*. Для тех, кто не в курсе, что это за организация, поясню. УПА была сформирована в 1942 году как военное крыло украинских националистов и действовала преимущественно на территории Западной Украины.

Во время Второй мировой войны она объединилась с нацистской Германией в борьбе против Советского Союза и «прославилась» своими чудовищными зверствами.

Вероятно, самым известным из них стало массовое уничтожение десятков тысяч евреев, поляков и представителей других национальностей, устроенное Украинской повстанческой армией на территории Волыни в 1943 и 1944 годах. В основном их жертвами были женщины и дети, а убийства зачастую носили крайне садистский характер.

Беременным вонзали штык в живот, а детей заставляли пить кровь мёртвых родителей. После того как СССР одержал победу над немцами, Сталин отправил членов УПА в лагеря в Сибири и на Дальнем Востоке, и потом они нередко фигурировали в произведениях Александра Солженицына.

Эта показательная история — пример почитания кровожадных фашистов избранными официальными лицами европейского государства. Однако западная пресса не спешит его освещать.

Подобная близорукость объясняет и бесстрашие, с которым украинские футбольные фанаты проводят расистские акции, будучи уверенными в собственной безнаказанности. Не говоря уже о том, что в Киеве нацистские шествия с факелами происходят с недавних пор регулярно.

Газета The Sun оказалась в щекотливой ситуации, что, разумеется, забавно, но на деле вопрос куда серьёзнее. Великобритания потворствует оживлению крайне правых в Восточной Европе, игнорируя проблему, так как, видимо, считает эти страны полезными союзниками против России. Таким образом Соединённое Королевство узаконивает и поощряет деятельность весьма неадекватных людей.

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Насколько широко на европейском континенте должно распространиться влияние нацистов, прежде чем британские газеты и политики решат наконец о нём заговорить? Вот какой вопрос требует ответа, причём немедленного.

* запрещенная в России экстремистская группировка