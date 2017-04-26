Ургант назвал главный плюс эмиграции Бузовой

В программе «Вечерний Ургант», героем которой накануне стал Иван Охлобыстин, ведущий Иван Ургант прошелся по творчеству начинающей певицы Ольги Бузовой.

Он сообщил, что она стала первой певицей в России, чьи четыре песни подряд стали лидерами по числу прослушиваний в ITunes.

«Это значит с музыкальным вкусом в нашей стране все в порядке. Каким был хорошим, таким и остался! И Ольга благодаря этому может поверить в себя и уехать на запад. И Ольга уезжает на запад, а мы тут…», — сказал Ургант, изображая закрытие двери и проглатывания ключа.

При этом он отметил, что самое важное в этой ситуации — «человек уедет, а утечки мозгов не произойдет».

Стоит отдать должное самоиронии Ольге Бузовой, которая разместила ролик у себя в Instagram и подписала его: «приятно знать, что Иван Ургант следит за моим творчеством».

На днях Ольга Бузова всполошила интернет-сообщество сообщением о том, что она уехала из Москвы. В доказательство своих слов Бузова разместила фото, где она изображена на фоне старинного лондонского особняка.