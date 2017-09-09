Ураган «Ирма» перед ударом по Флориде набрал максимальную мощь

Разрушительный ураган «Ирма» значительно нарастил свою мощь, в результате чего ему была присвоена максимальная пятая категория. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов Соединенных Штатов.

По информации центра, предупредительная зона была увеличена до Флориды, а скорость ветра приблизился к отметке 160 миль в час (257,5 километров в час).

Специалисты заявили, что ураган «Ирма» стал самым сильным в Атлантике за последние как минимум десять лет. По прогнозам экспертов, он достигнет побережья Америки уже на выходных.

Во Флориде, население южных районов которой ровняется шести миллионам человек, а также в прилегающих штатах объявлен режим чрезвычайного положения, в связи с чем около 20 у.е.здов штата будут эвакуированы.

Также отмечено, что «Ирма» превзошла по мощности ураган «Харви», который несколько недель назад бушевал на побережье Техаса. Специалисты утверждают, что сила урагана такова, что ему вполне можно было бы присвоить шестую категорию, если бы такая существовала.