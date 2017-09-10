Ураган «Ирма»: Губернатор Флориды призвал жителей штата к эвакуации

Губернатор Флориды Рик Скотт призвал жителей штата немедленно покидать свои дома из-за надвигающегося урагана «Ирма», если местные власти дадут такое предписание. Об этом сообщает NBC News.

«Шторм уже здесь. Если вам сообщили о необходимости эвакуироваться, делайте это немедленно… Не вечером, не через час — вам нужно уходить прямо сейчас», — цитирует Скотта NBC News.

Издание подчеркивает, что в районах, которые подлежат эвакуации населения, проживают 6,3 млн человек. По словам губернатора, «Ирма» может стать «самым катастрофическим» событием для штата за всю его историю.

«Ураган будет быстрее вас… Как только шторм начнется, правоохранительные органы не смогут вас спасти. Не рискуйте собой и жизнями ваших семей», — добавил Скотт.

Ранее EADaily сообщало, что страны карибского региона, которые уже испытали на себе «Ирму» уже готовятся к удару следующего шторма — к французским островам Сен-Мартен и Сен-Бартельми приближается ураган «Хосе».