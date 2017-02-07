Уникальная архитектура: строители начинают сборку арок Крымского моста (ФОТО)

Арочные пролеты Крымского моста — автодорожный и железнодорожный — собраны наполовину. На стендах укрупнено почти 5,5 тысяч из 10 тысяч тонн блоков. Это конструкции, на которых будет устроена проезжая часть для автомобильного и железнодорожного транспорта.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе строительства — инфоцентре «Кpымcкий мocт».

Строители готовятся к следующему этапу сборки — установке арочных сводов — архитектурной доминанте мостового сооружения.

«Мы собрали нижнюю часть каждой арки – так называемые затяжки. Со стороны визуально особенно «прорисовывается» железнодорожная ферма, которая обеспечит необходимую жесткость конструкции, — рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков. — Это первый этап сборки.

Постепенно переходим к следующему: над нижними «поясами» будем наращивать арочные своды. Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров».

К сборке арочных пролетов на данный момент привлечено более 500 инженеров и рабочих. Они соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки. Уже закручено более 200 тысяч таких болтов и выполнено почти 4 километра стыковых швов первой категории. Качество каждого шва проверено ультразвуковым методом.

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«Автодорожный арочный пролет — это комбинация нижней части (затяжки) и арочного свода, который будет поддерживать затяжку при помощи подвесок. На железнодорожном участке применена комбинация из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой.

Движение поездов идет по элементам фермы, при этом арка в условиях такого протяженного пролета выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесками, — рассказал заместитель директора по проектированию ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктор Галас. — Такая комбинированная система обеспечивает необходимую надежность моста».

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролетного строения через фарватер может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, в результате которых проектировщики выбрали определенную форму обтекателей — специальных конструкций по фасаду арочных пролетов.

Они позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арок.

Предусмотрены и все необходимые конструктивные элементы для безопасного судоходства под арками Крымского моста: на пролетах будет установлена судовая сигнализация. А так как арки — еще и доминанта высотой в 80 метров от поверхности воды, то учтены все требования по аэронавигационной сигнализации.

«Сооружение таких арок — во многом уникальный опыт для российского мостостроения: арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тысяч тонн железнодорожный и более 4 тысяч тонн автодорожный еще не устанавливали в морских условиях», — добавил Виктор Галас.

Сборка арок началась летом прошлого года. Планируется, что в конце лета 2017-го конструкции будут готовы к спуску на плавсистему, перевозке по воде и установке над фарватером в Керченском проливе.

Арочные пролеты поднимутся над морем на 35 метров и обеспечат беспрепятственный проход судов под мостом.

Для технологической операции по перевозке и монтажу арок на керченской стройплощадке готовят выкаточные пирсы. По ним готовые арки переместят на плавсистему. Каждый такой 200-метровый путь — это конструкция на сваях, способная выдержать нагрузку более 5,5 тысяч тонн. Работа над созданием специальной плавсистемы идет на «Севастопольском морском заводе».

Справка

Строительство Крымского моста ведется на 8 сухопутных и морских участках. Более чем на 50% от проекта выполнены свайные работы: погружено свыше 3900 свай из более чем 7000. Готово 236 из 595 опор, еще более 150 опор находятся в работе.

Ведется сборка пролетов: смонтировано около 21 тысячи из более чем 220 тысяч тонн металлоконструкций (без учета арочных пролетов). Продолжаются работы по устройству монолитной плиты автодорожной части моста. Бетонирование плиты на разных участках выполнено в объеме более 3000 кубометров.

На стройплощадку доставлено 6,6 млн тонн материалов – инертных грузов и металлоконструкций. На объекте работает более 4 тысяч инженеров и рабочих, около 200 единиц техники и более 30 плавсредств.