«Уничтожить этот хлам», — офицер ВМС Украины придумал, как победить Черноморский флот РФ

В данный момент у Украины есть большие проблемы на море, однако если обзавестись несколькими подводными лодками, то Черноморский флот РФ можно уничтожить.

Такой потрясающий рецепт победы над Россией в Черном море изобрел капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков.

В интервью одному из украинских СМИ он «открыл Америку», заявив, что подводные лодки являются сегодня мощным оружием.

«Сегодня уровень шумности подводных лодок меньше уровня шума моря. Поэтому сейчас они становятся самым страшным оружием на море. Защититься от них практически невозможно.

Вот о чем нужно думать Украине в первую очередь. Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье, этот Черноморский флот на выходе с базы», — строит грандиозные планы Лупаков.

Правда, бравый украинский военачальник не уточнил, где Украина возьмет «пяток подводных лодок», а также не стал распространяться о нынешнем плачевном состоянии остатков украинского флота.

Читайте также: Военный флот Украины вмёрз в лёд в Одесском заливе (ФОТО)