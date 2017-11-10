Россия 

Умер сатирик Михаил Задорнов

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Умер сатирик Михаил Задорнов | Русская весна

Утром 10 ноября ряд СМИ (в том числе «Известия») сообщают, что на 70-м году жизни скончался известный писатель и сатирик Михаил Задорнов.

Писатель продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием — в 2016 году у Задорнова был диагностирован рак мозга.

Информацию о смерти сатирика уже подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая.

«Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать», — цитирует Дубовицкую агентство городских новостей «Москва». 

Напомним, «Русская Весна» сообщала, что некоторое время назад актер, юморист и член Союза писателей России отрекся от своих неоязыческих взглядов последних лет и вернулся к православной вере.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510299990

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