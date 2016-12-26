Умер певец Джордж Майкл
Знаменитый британский поп-исполнитель Джордж Майкл умер на 54-м году жизни, передает агентство Press Assotiation.
«С большой печалью мы подтверждаем, что наш возлюбленный сын, брат и друг Джордж Майкл мирно скончался у себя дома во время рождественских праздников», — сообщил агент музыканта.
Джордж Майкл (настоящее имя — Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне 25 июня 1963 года в семье грека и англичанки. Прославился в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли.
После распада дуэта в 1986 году продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его песни неоднократно возглавляли музыкальные хит-парады в Европе и Америки, альбомы продавались миллионными тиражами.
В конце 90-х популярность Джорджа Майкла пошла на спад, у него начались неприятности с полицией.
В 1998 году в Калифорнии его задержали после попытки приставания в общественном туалете к молодому мужчине, который оказался полицейским в штатском. Певец вынужден был совершить каминг-аут, признавшись, что он гомосексуалист.
В сентябре 2010-го окружной суд в Лондоне приговорил исполнителя к двум месяцам тюремного заключения за вождение автомобиля под воздействием наркотиков и штрафу за хранение марихуаны.
В 2011-м у музыканта обнаружили тяжелую пневмонию, он находился на грани жизни и смерти.
Последний студийный альбом Джорджа Майкла Symphonica вышел в 2014 году.
Певец ушел из жизни в Рождество, когда в эфире многих радиостанций мира звучит его хит времен Wham! — «Last Christmas».
По материалам: http://ridus.ru/news/240204