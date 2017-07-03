Ультиматум Катару продлен на двое суток

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласились продлить срок своего ультиматума Катару.

Как передает Al Arabiya, крайний срок выполнения требований продлили еще на 48 часов. При этом отмечается, что страны пошли навстречу Кувейту, который является посредником в переговорах между Катаром и арабскими странами.

Министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна договорились о встрече по поводу Катара. Как сообщили в МИД Египта, встреча состоится по истечении нового срока ультиматума, 5 июля в Каире.

Напомним, что 2 июля истек крайний срок, выдвинутый ранее коалицией арабских стран.

Ранее министр иностранных дел Катара заявлял, что Доха не выполнит ни одного требования ультиматума, которые выдвинула Саудовская Аравия и ее союзники. Более того, Катар принял решение обратиться в суд из-за блокады эмирата со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна.

Крупнейший политический кризис в странах Персидского залива разразился в начале июня, когда более десяти стран ввели против Катара дипломатические и экономические санкции. Они обвинили Катар в финансировании терроризма и подрыве стабильности в регионе. При этом, в Штатах уже призывали ослабить блокаду спонсора терроризма.

Саудовская Аравия, Египет, Объеденные Арабские Эмираты и Бахрейн потребовали в частности, чтобы Катар закрыл финансируемую им телекомпанию «Аль-Джазира», закрыл турецкую военную базу и сократил до минимума связи с Ираном.

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