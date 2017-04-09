Украина 

«Укртелеком» официально заявил о прекращении работы в ДНР и ЛНР

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«Укртелеком» официально заявил о прекращении работы в ДНР и ЛНР | Русская весна

Украинский телекоммуникационный оператор «Укртелеком» прекращает свою деятельность в ДНР и ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 1 марта «Укртелеком» в связи переходом предприятия под внешний контроль прекратил оказание услуг жителям Донецкой Народной Республики, оставив без интернета и телефонной связи более 200 000 абонентов.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491684753

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One thought on “«Укртелеком» официально заявил о прекращении работы в ДНР и ЛНР

  • 09.04.2017 at 06:38
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