«Укртелеком» официально заявил о прекращении работы в ДНР и ЛНР

Украинский телекоммуникационный оператор «Укртелеком» прекращает свою деятельность в ДНР и ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 1 марта «Укртелеком» в связи переходом предприятия под внешний контроль прекратил оказание услуг жителям Донецкой Народной Республики, оставив без интернета и телефонной связи более 200 000 абонентов.

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