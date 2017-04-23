Укрепления ВСУ под Мариуполем

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского

Из отчёта Минобороны Украины известно, что «вокруг Мариуполя построено 300 временных опорных пунктов (ВОП) с общей протяжённостью укрепсооружений 600 км».

Сообщалось также, что в ходе строительных работ «установлено 20 тысяч бетонных конструкций, использовано 35 тысяч вагонов строительных материалов». К строительству было привлечено 5 тыс. рабочих, общая стоимость работ – 1 млрд. гривен.

Метки по теме: АТО; Война на Донбассе; ВСУ; Мариуполь; Новости; обстрелы Донбасса; Украина; укрепления ВСУ

По материалам: https://news-front.info/2017/04/23/ukrepleniya-vsu-pod-mariupolem/