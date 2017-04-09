Украину ждет судьба Ичкерии, — мнение (ВИДЕО)
Известный российский журналист Андрей Бабицкий о том, как украинский нацизм поднимается снизу, а территорию делят банды радикалов.
Но, по его мнению, шанс у людей все-таки остается.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491685831
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