Украина 

Украину ждет судьба Ичкерии, — мнение (ВИДЕО)

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Украину ждет судьба Ичкерии, — мнение (ВИДЕО) | Русская весна

Известный российский журналист Андрей Бабицкий о том, как украинский нацизм поднимается снизу, а территорию делят банды радикалов.

Но, по его мнению, шанс у людей все-таки остается.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491685831

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One thought on “Украину ждет судьба Ичкерии, — мнение (ВИДЕО)

  • 09.04.2017 at 06:37
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