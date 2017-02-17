Украинскую пенсионерку оштрафовали на несколько ее пенсий за продажу яблок (ВИДЕО)

Пенсионерку из Винницы оштрафовали почти на 11 000 гривен за то, что продавала яблоки из собственного сада.

Торговую «точку» инвалид второй группы Надежда Паненко организовала на тротуаре в центре города. Такой шаг нзывает вынужденным — мизерной пенсии не хватает на оплату коммуналки, продукты и лекарства. Ежедневная выручка составляла порядка 50 грн.

Однако женщина несколько раз проигнорировала замечания муниципальной полиции, за что в результате на нее составили четыре протокола. Теперь ежемесячно из ее пенсии отчисляют штраф.

«С меня уже высчитали 2 833 гривны и 60 копеек: шесть месяцев по 274 гривны и 60 копеек», — жалуется винничанка.

В муниципальной полиции уверяют, что пенсионерке предлагали бесплатное место для торговли на базаре. Но все предложения были отвергнуты.

«Было принято решение наложить на нее 1 360 гривен штрафа. Если человек в соответствии с законодательством в течение 15 дней не платит административный штраф, то он удваивается», — поясняет начальник муниципальной полиции Винницкого горсовета Василий Гайовик.

Таким образом сумма штрафа и достигла 11 000 гривен. Пенсионерке осталось выплатить еще 8 000. Теперь женщина хочет подавать на муниципальную полицию в суд и требовать отмены всех постановлений.