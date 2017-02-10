Украинскую «игру в войнушки» пора пресечь, — Ильясов

Киевским властям пора прекратить «играть в войнушки» у границ крымского полуострова, проводя провокационные ракетные военные учения, завил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Ранее минобороны Украины заявило о намерении провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» на полигоне в Херсонской области, граничащей с Крымом.

«Международному сообществу пора остановить провокационные попытки украинских властей развязать конфликт. Их игру в войнушки у границ полуострова пора пресечь», — сказал РИА Новости Ильясов.

В тоже время, вице-спикер подчеркнул, что безопасности крымчан ничто не угрожает.