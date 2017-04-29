Украинского профессора посадили в австрийскую тюрьму за продажу препарата «Украин»

Высший земельный суд Вены приговорил 80-летнего профессора украинского происхождения Васыля Новицкого к тюремному сроку за распространение якобы чудодейственного лекарства от рака под названием «Украин».

Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Новицкого приговорили к трем годам с возможностью условно-досрочного освобождения после года тюремного заключения. Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит.

В 2016 году Земельный суд Вены по уголовным делам определил профессору меру наказания в виде 3,5 лет лишения свободы за коммерческое мошенничество и торговлю запрещенным на территории Австрии препаратом. Его тогда признали виновным в том, что он продавал своим клиентам ампулы «Украин» с истекшим сроком годности. Затем Верховный суд подтвердил вину осужденного, а Высший земельный суд в пятницу смягчил наказание. Как утверждал химик на процессе, даже с истекшим сроком годности препарат способен оказывать лечебный эффект на больных.

В качестве свидетеля защиты выступал 95-летний пенсионер, которому якобы помогло «чудо-лекарство». «Я не понимаю, в чем я виноват, я спасал жизни людей», — сказал на суде химик.

«Мы исходим из обвинительного приговора, даже если вы с ним не согласны», — ответил на это судья.

Новицкого задержали в 2012 году в Вене по подозрению в мошенничестве и продаже запрещенных в Австрии лекарств. Прежде всего, он известен как создатель препарата «Украин», который сам назвал в честь своей исторической родины.

Профессор продавал его с 1990-х годов через свою фирму в Вене. Новицкий создал этот препарат на основе экстракта чистотела еще в 1978 году, но так и не смог зарегистрировать ни в одной стране Европы.

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