Украинское судно задержано в Средиземном море по подозрению в контрабанде нефти, — СМИ

Военные Ливии задержали два судна, которые подозреваются в контрабанде нефти из этой североафриканской страны. Одно из задержанных судов, как сообщают мировые СМИ — это украинский танкер Ruta.

По словам представителя военно-морских сил Ливии Аюба Кассема, второе задержанное судно под названием Stark шло под флагом одной из африканских стран.

Суда были задержаны после трех часов перестрелки к западу от столицы Ливии Триполи, пишет Reuters.

Пока других подробностей об обстоятельствах задержания и о возможных жертвах нет. Судьба экипажей тоже неизвестна.

В МИД Украины заявили, что информация о захвате танкера Rute в данный момент проверяется.

«Консул (Украины — прим. РВ) проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии. Официального подтверждения нет», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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