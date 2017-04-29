Украина 

Украинское судно задержано в Средиземном море по подозрению в контрабанде нефти, — СМИ

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Украинское судно задержано в Средиземном море по подозрению в контрабанде нефти, — СМИ | Русская весна

Военные Ливии задержали два судна, которые подозреваются в контрабанде нефти из этой североафриканской страны. Одно из задержанных судов, как сообщают мировые СМИ — это украинский танкер Ruta.

По словам представителя военно-морских сил Ливии Аюба Кассема, второе задержанное судно под названием Stark шло под флагом одной из африканских стран.

Суда были задержаны после трех часов перестрелки к западу от столицы Ливии Триполи, пишет Reuters.

Пока других подробностей об обстоятельствах задержания и о возможных жертвах нет. Судьба экипажей тоже неизвестна. 

В МИД Украины заявили, что информация о захвате танкера Rute в данный момент проверяется.

«Консул (Украины — прим. РВ) проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии. Официального подтверждения нет», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493450820

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