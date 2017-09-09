Украинским военным увеличены выплаты за участие в «АТО»

Министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания в зоне «АТО» сообщил военным про изменения в денежном обеспечении военнослужащих ВСУ.

Он информировал, что в этом месяце военнослужащие ВСУ получат первые увеличенные выплаты. На первой линии обороны дополнительно предусмотрено 10 тысяч гривен, на второй — 4,5 тысячи гривен.

«Также военнослужащие востребованных и опасных профессий, как разведчики, военные танковых подразделений и другие специалисты, будут получать еще дополнительное денежное содержание — надбавки за прохождение службы в этих подразделениях», — отметил Полторак.

Министр обороны подчеркнул, что еще в 2015 годубыл сделан верный шаг, когда надбавки и на первой, и на второй линии соприкосновения стали одинаковыми.

«Ранее было — чем больше звание, тем больше надбавка. Сейчас все получают одинаково: что генерал, полковник, что контрактник», — указал Полторак.

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