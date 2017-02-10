Украинский военный зверски убил своего сослуживца

В Черниговской области украинский военнослужащий убил своего сослуживца.

Как сообщает областное ГУ НП, солдат нанес коллеге несколько ударов металлической арматурой по голове и оставил тело на месте преступления, прикидав его ветвями.

Отмечается, что за помощью в полицию обратился житель Борзнянского района, он сообщил об исчезновении старшего брата — военнослужащего одной из частей Чернигова. После розыскных мероприятий было установлено, что три недели назад военнослужащий уехал в гости к своему коллеге в Куликовский район. Там мужчины отдыхали, не обходилось и без употребления алкоголя.

«После очередного застолья между ранее судимым за кражу воином-контрактником и его гостем в лесополосе недалеко от железнодорожной станции возник конфликт. Хозяин нанес коллеге несколько ударов металлической арматурой по голове и оставил тело на месте преступления, прикидав его ветвями», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении умышленного убийства.

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