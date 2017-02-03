Украинский велогонщик во время гонки подло ударил соперника в лицо (ФОТО, ВИДЕО)
Украинского велогонщика Андрея Гривко дисквалифицировали и сняли с гонки «Тур Дубая» за то, что в ходе соревнования он подло ударил локтем в лицо немца Марселя Киттеля.
Отметим, что в итоге Киттель смог закончить гонку лишь на 11-м месте, правда, сохранил за собой лидерство в общем зачете.
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Команда «Астана», которую представлял украинский спортсмен, принесла германскому спринтеру свои извинения, однако немец их не принял.
«Я не приму извинения за это. Это не имеет никакого отношения к велоспорту. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасного спорта», — написал Марсель Киттель в своем Twitter.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486121556