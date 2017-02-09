Украинский суд разрешил арестовать главу ДНР

Апелляционный суд Киева дал санкцию на задержание главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Решение было принято 8 февраля 2017, сообщает пресс-служба суда.

«Предоставить разрешение на задержание с целью привода Захарченко А.В. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении. Также апелляционный суд также отменил решение Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года, которым прокурору ГПУ было отказано в удовлетворении ходатайства об аресте Захарченко.

Срок действия решения Апелляционного суда Киева — шесть месяцев со дня вынесения соответствующего постановления. Сейчас у Захарченко статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).